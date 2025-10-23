Fiesta de la Confluencia 2026: lo que se sabe de los artistas y la compra de entradas preferenciales

La Fiesta de la Confluencia será del 5 al 8 de febrero del 2026 en la Isla 132. Qué información brinda el sitio oficial.

Hay expectativa por los artistas de la Fiesta de la Confluencia 2026.

La expectativa por conocer el nombre de los artistas que formarán parte de la nueva edición de la Fiesta de la Confluencia 2026 crece con el correr de los días.

Aunque la fecha prevista para el gran anuncio era el 22 de septiembre, esto no sucedió y, en la web oficial de la fiesta (fiestaconfluencia.com) se brindó información sobre la grilla de artistas que dirán presente en el evento más importante.

“YA FALTA POCO . En breve se dará a conocer la grilla de artistas completa de la Fiesta de la Confluencia 2026”, se lee en la pestaña que refiere a la GRILLA de artistas de la nueva edición de la fiesta que tendrá lugar en la Isla 132 del 5 al 8 de febrero próximo.

Al mismo tiempo, se informa en la web que la compra de entradas preferenciales se habilitará en breve. “Ya falta poco. En breve se darán a conocer los precios de las entradas preferenciales de la Fiesta de la Confluencia”, agrega.

Vale recordar que el ingreso general al evento es libre y gratuito.

Lali Espósito suena fuerte para la Confluencia

María Pasqualini, jefa de gabinete de la Municipalidad de Neuquén, no negó que artistas que ya se presentaron en la Fiesta de la Confluencia o que tienen shows en Neuquén puedan estar en febrero, y en esa lista estaría la posibilidad de que vuelva al escenario neuquino Lali Espósito, a pesar de que en octubre tiene confirmada su presentación en el Ruca Che.

Lali estuvo en la edición del 2023 en la Fiesta de la Confluencia y desde entonces su carrera no paró de crecer. Este año viene de llenar el Estadio Vélez Sarsfield en Buenos Aires, a finales de agosto y principios de septiembre de 2025. Ese evento la convirtió en la única artista en la historia en llenar cinco veces el estadio Vélez en un solo año, con más de 45 mil personas por show.

Otro de los mencionados que también ya estuvo, pero que no se descarta que vuelva, es Ke Personajes, la banda tropical argentina que nació en 2016 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y que hace bailar a jóvenes y grandes.

"Nosotros siempre buscamos en la dinámica que sean artistas convocantes y en lo posible que sean inéditos", puso de nuevo misterio Pasqualini.

Semanas atrás, en una visita a Depende del Viento, el programa de streaming de LM Play, la Jefa de Gabinete de la Municipalidad contó que el 60% de la población de Neuquén capital es joven, por lo que está garantizado que haya presencia de artistas populares entre el público juvenil, así como cantantes mujeres.

"El Instituto Nacional de la Música pide a los festivales populares grandes que cumplan el 30% de cuota de género. Nosotros todos los años lo cumplimos, lo mandamos una vez que está cerrada la grilla y en ese marco, va a haber mujeres potentes", adelantó y ya subió las expectativas de que una de ellas sea Lali.