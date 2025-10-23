Pescadores crueles dejan carpas agonizando sobre el asfalto del dique Ballester

El histórico puente que une a Neuquén con Río Negro amaneció con este escenario cruel. Vista Alegre y Barda del Medio son pueblos de pescadores. ¿Qué pasói?

La escena generó indignación a ambos lados del río por la actitud de " pescadores crueles" . En el histórico puente del dique Balleste r, que une Barda del Medio , en la provincia de Río Negro con Vista Alegre, en la provincia de Neuquén, varios peces -principalmente carpas- aparecieron tirados sobre el asfalto, algunos aún con vida, tras haber sido pescados por personas que luego los abandonaron sin ningún motivo aparente.

Según relataron vecinos de la zona, el hecho ocurrió en los últimos días y fue protagonizado por pescadores ocasionales que suelen acercarse al lugar por la mañana o al caer la tarde. Sin embargo, la provincia aún no lanzó su temporada oficial de pesca, establecida para el 1° de noviembre. Pero en esta zona, es parte de la cultura. Aunque no de la crueldad.

“Siempre hay gente pescando, pero esto nunca se había visto. Las carpas estaban tiradas, agonizando en el calor del pavimento”, contó un vecino de Vista Alegre que pasa habitualmente por el dique.

Pescados muertos dique Ballester (1)

El episodio despertó el repudio de quienes frecuentan el lugar, tanto del lado neuquino como del rionegrino. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y llegaron a oídos de las autoridades locales -en principio de Defensa Civil- que de inmediato dio aviso a Fauna, que evalúa medidas para evitar nuevas situaciones de maltrato animal y daño ambiental.

¿Son de Barda del Medio o de Vista Alegre?: los pescadores

Desde el lado de Barda del Medio, algunos vecinos aseguraron que no es la primera vez que se observan actitudes irresponsables por parte de quienes concurren a pescar sin control. “Hay gente que viene, pesca por aburrimiento y después deja los peces tirados o la basura en el puente. No se dan cuenta del daño que causan”, señalaron.

El dique Ballester, además de ser una estructura centenaria fundamental para el riego del Alto Valle, es también un punto turístico y recreativo muy visitado, especialmente los fines de semana. Su valor histórico y ambiental contrasta con las imágenes de crueldad y descuido que dejaron los pescadores.

Las autoridades de ambas provincias estarían suelen coordinar acciones de control en la zona, pero crece la preocupación por el impacto ecológico de este último hecho y la falta de conciencia sobre el respeto a la fauna del río Neuquén.

“Más allá de la pesca, esto es crueldad gratuita”, expresó una vecina de Vista Alegre indignada. “Nadie dice que no se pesque, pero dejar los peces agonizando sobre el asfalto muestra una falta total de empatía”, dijo.

Falta educación en el pueblo de los pescadores

El hecho es bastante extraño, porque todavía nadie explica muy bien lo que sucedió y todo indica que se trata de un caso de maltrato y crueldad animal, pero esta vez, con un gran impacto en el medio ambiente. Urge una necesidad de educación ambiental y los controles en los espacios públicos compartidos.

Sobre todo en un espacio tan emblemático y sensible como el viejo puente del dique Ballester, símbolo de unión entre Neuquén y Río Negro, hoy escenario de una triste muestra de indiferencia de algunos vecinos, que suelen oficiar de pescadores.