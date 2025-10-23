Incendio de pastizales en Centenario: las ráfagas complicaron el trabajo de los bomberos

Las llamas se extendieron por más de 200 metros en la zona de chacras, cerca de la calle 5. No hubo viviendas en riesgo, pero el viento dificultó las tareas.

Un importante incendio de pastizales se registró en la tarde de este jueves en la zona de chacras de Centenario , en inmediaciones de la calle rural 5. Las llamas se propagaron rápidamente debido al viento y afectaron más de 200 metros de terreno cubierto por pasto seco y arboledas, aunque sin poner en riesgo viviendas ni establecimientos cercanos.

Hasta el lugar llegó el móvil 12 de Bomberos Voluntarios de Centenario , que debió ingresar con precaución debido a lo angosto del camino y a la densa humareda que dificultaba la visibilidad. Momentos después arribó una segunda unidad de abastecimiento y el móvil 32, bajo la coordinación del comandante mayor Eduardo Solís, quien encabezó el operativo para contener las llamas.

Según relataron testigos, el fuego comenzó en un predio abandonado ubicado detrás del cementerio , en una zona donde ya se habían registrado incidentes similares meses atrás. Los bomberos debieron desplegar mangas en distintos puntos para rodear el foco principal y evitar que el fuego se extendiera hacia sectores con mayor vegetación.

Incendio pastizales Centenario

El viento, con ráfagas que alcanzaron entre 50 y 60 km/h, complicó las tareas de extinción. “Se siente el calor y cuesta respirar por la cantidad de humo”, describió uno de los presentes en el lugar, donde el fuego avanzó con rapidez a través de pastizales secos y parte de la alameda que bordea el desagüe.

El tránsito fue escaso durante el operativo, pero las autoridades advirtieron a los trabajadores rurales y propietarios de chacras de la zona que extremaran precauciones, ya que el humo reducía la visibilidad y el terreno presentaba sectores con brasas activas.

Sospechan que fue intencional

Aunque no se registraron daños materiales ni heridos, las primeras evaluaciones apuntan a un origen intencional. “No hay instalaciones eléctricas ni cables en la zona, por lo que no se trata de un accidente. Todo indica que fue prendido por la acción humana”, indicaron desde el cuartel de bomberos.

Este tipo de incendios rurales se repite en distintos puntos de Centenario cada temporada, favorecidos por las altas temperaturas, la sequedad del terreno y las condiciones ventosas. Sin embargo, la mayoría de los siniestros, según remarcan los especialistas, son provocados por descuidos o por la quema deliberada de residuos o malezas.

Incendio pastizales Centenario 2

A pesar de la magnitud del incendio, los bomberos confirmaron que no hubo riesgo para viviendas ni para la antigua juguera ubicada a pocos metros del foco. El fuego se extendió a zonas no habitadas, por lo que las construcciones y depósitos de materiales inflamables aledaños no corrieron riesgo.

“Era una jornada ventosa, y eso complicó el avance del operativo, pero logramos circunscribir el fuego sin que se propagara hacia otras chacras”, señalaron fuentes del cuerpo activo.

Desde Bomberos recordaron que está prohibido encender fuego en áreas abiertas y pidieron a la comunidad denunciar cualquier actividad sospechosa o foco ígneo que detecten.