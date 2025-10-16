Centenario: dos incendios y el rescate de una yegua con su potrillo de un canal de riego

Sospechan que en ambos casos el inicio de las llamas fue intencional, mientras que la caída de los animales fue accidental.

En las últimas horas, los Bomberos Voluntarios de Centenario vivieron momentos de intenso trabajo al tener que intervenir en dos incendios casi simultáneos y el rescate de una yegua junto a su potrillo que habían caído en un canal de riego en Vista Alegre.

Respecto a los incendios, patricio Álvarez, jefe del cuartel, informó en diálogo con LU5 que ocurrieron este jueves por la madrugada. "A las 2:30, recibimos un llamado. Tuvimos dos eventos a la misma hora. En la zona cercana a calle Traful y Juan Pablo II nos llamaron por un incendio en un patio qué tenía serio riesgo de tomar la vivienda y en ese mismo momento se declara el incendio de casilla en la calle Manquiano y Falcone, la cual desconocíamos hasta ese momento cuál era la circunstancia", dijo.

Ante esto, salieron dos dotaciones de bomberos hacia ambas direcciones. Sobre el siniestro ocurrido en la vivienda precaria explicó que "al llegar el incendio estaba generalizado" y que no ocupantes en el interior. "La única persona que dijo ser propietaria se encontraba durmiendo dentro de la vivienda y lo único que había escuchado fue una explosión y mucho humo y allí decidió salir de adentro de la casilla y el incendio se generalizó", señaló.

Pese a que la persona damnificada aseguró haber escuchado que alguien arrojaba algún objeto incendiario en el interior, Álvarez mencionó que no tuvieron la posibilidad de encontrar algún indicio, dado que estaba muy oscuro por la hora. "De todos modos, entiendo que está en etapa de investigación, seguramente en las próximas horas se van a realizar los peritajes correspondientes. Nosotros junto al personal policial no encontramos ningún tipo de prueba, pero puede ser que dentro de la pericia que van a practicar lo puedan encontrar objetos probatorios", remarcó.

Incendio casilla Centenario (1) Gentileza Centenario Digital

Además de la casilla que fue consumida completamente por el fuego, a penas unos dos metros, con un cerco perimetral de cantonera de álamo. "Ese tipo de material arde muy fácil, y alcanzó a tomar parte de algunos palos del cerco, sumado a esto también el riesgo de siempre, de las instalaciones eléctricas clandestinas que lamentablemente no tienen ningún tipo de corte, pero bueno por suerte la pudimos sacar del lugar y trabajar de forma tranquila y obviamente, en principio proteger la vivienda que no estaba siendo afectada", remarcó.

El segundo incendio en el que participaron fue en Traful y Juan Pablo II, en el patio de una casa. "Allí había muchos materiales de construcción y materiales inflamables que provocaron llamas muy altas, pero se pudo controlar muy rápido para que no tuviera riesgo la vivienda, al margen de que también se desconoce el inicio del incendio en sí", sostuvo.

El rescate de una yegua y su potrillo

Previo a los dos siniestros, durante la tarde recibieron un llamado alertando sobre la caída de una yegua junto a su potrillo en un canal de riego. "Fue en la zona del Puente Simón, en el ingreso a Vista Alegre Sur, en pleno canal grande", contó.

Bomberos rescataron a una yegua en Centenario

Sacar a la yegua fue una tarea muy difícil, ya los propietarios habían podido sacar al potrillo que lo había arrastrado la corriente, pero el animal adulto se mantenía en pie, pero ya estaba muy lastimada en sus manos porque había tratado de salir del canal, pero no lo había logrado debido al cemento. "Nosotros la cinchamos, como se dice comúnmente, la pusimos de costado y con la colaboración de mucha gente que también estaba en el lugar se la pudo sacar prácticamente de costado. Ella quedó muy cansada, pero por suerte se la pudo rescatar del agua del canal", destacó.

Álvarez explicó que ellos creen que ambos animales terminaron en el canal dado que "entendemos que tiene que haber caído el potrillo y la yegua al intentar sacarlo con su instinto de madre, cayó, esto siempre pasa, principalmente en estos sectores donde los caballos habitualmente están pastando en las chacras y van a la zona del canal a tomar agua".