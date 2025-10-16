Una familia sufrió un impactante vuelco en Ruta 7: la conductora se encandiló

Se trata de una familia de cuatro integrantes, una mujer adulta y tres niños, oriundos de Sargento Vidal, Río Negro.

Una familia de una localidad rionegrina que viajaba por la Ruta 7 sufrió un impactante vuelco y, milagrosamente, salieron todos casi ilesos. La conductora dijo haberse encandilado y un instante de distracción llevó al accidente.

En diálogo con LU5, el jefe de Bomberos de Centenario, Patricio Álvarez, relató que el siniestro del miércoles fue protagonizado por una familia de una mujer adulta y tres niños, oriundos de Sargento Vidal, quienes viajaban a bordo de un Renault Clio.

Pasadas las 18, el personal de Bomberos y Tránsito Villa Obrera se hicieron presentes a la altura del cruce de la ruta provincial con calle 8 , donde dieron con el vehículo siniestrado y sus ocupantes.

Tras rescatar a la conductora y los niños, quienes habían quedado prácticamente atrapados porque el auto se encontraba volcado y todos llevaban cinto de seguridad, el personal de Bomberos dialogó con la mujer, quien les comentó que manejaba en sentido sur-norte, es decir de Centenario a Vista Alegre.

choque centenario (1)

Aparentemente, iba encandilada por el sol y un intento por bajar el parasol del auto la distrajo, dio un volantazo y se fue a la banquina.

Afortunadamente, pasó de largo la zona de desagüe, lo que podría haber generado peores consecuencias. La mujer viajaba con tres menores de edad, la más chica de ellos siendo una bebé de 3 años que iba sentada en la silla reglamentaria.

Todos fueron revisados en el lugar por personal del Hospital Natalio Burd y trasladados de manera preventiva, aunque ninguno revestía gravedad. Álvarez también confió que al comunicarse con otros familiares para que vayan a buscar a las víctimas al hospital, se les comunicó que todos estaban bien de salud, para evitar un potencial "nuevo accidente" camino a la guardia.

Los daños que sufrió el Clio son de gran magnitud.

Volcó y desbarrancó un empleado municipal en la Ruta 43

Un empleado municipal de la localidad de Las Lajas protagonizó un vuelco saliendo de una curva en la Ruta 43, se desbarrancó y terminó dando tumbos en un camino paralelo de arreo cerca de Chos Malal.

Según confirmó a LMNeuquén el comisario y jefe de Tránsito de esa ciudad del norte neuquino, Jorge Gutiérrez, fue cerca de las 13 de este martes a unos 15 kilómetros de Chos Malal. A pesar del espectacular accidente de tránsito, el conductor recibió lesiones de menor consideración y fue dado de alta en horas de la tarde.

Los bomberos voluntarios de esa ciudad también fueron convocados por gente que pasó por el lugar y observó a una camioneta Toyota Hilux que había volcado y se había desbarrancado a un camino de ripio paralelo, una huella de arreos de la trashumancia.

Ruta 43- vuelco- Chos Malal-1 Gentileza Bomberos Voluntarios de Chos Malal

“Cuando llegamos el conductor, de unos 43 años, se encontraba bien, lúcido. Contestó de forma favorable a preguntas de rutina. El señor se encontraba bien, con golpes por el accidente, pero venía con el cinturón puesto”, sostuvo el bombero local Diego Castro a LMNeuquén.

El conductor era el único ocupante de la camioneta oficial dado que había dejado gente en Huinganco adonde había ido a dejar gente. A su regreso, próximo a Chos Malal es cuando sucedió el siniestro vial.

El comisario Gutiérrez descartó que haya intervenido un tercero en el accidente, “tampoco ningún animal, quizás vendría muy rápido y se le fue el vehículo. Estaba consciente, evidentemente venía con el cinturón”. Agregó que se trasladaba en vehículo del municipio de Las Lajas.