Corte total en Ruta 7 complica el tránsito: cuál es el reclamo

El reclamo es por parte de los trabajadores de salud congregados en ATE, quienes se apostaron alrededor de las 6.30 a la altura del hospital de Centenario.
Desde primera hora de este jueves, se lleva adelante un corte total en Ruta 7, en Centenario, lo que genera un importante caos de tránsito en esa zona.
El secretario general de ATE Zona Este de Neuquén, Ricardo Tabia, dijo en LU5 que el corte "es total", aunque se permite el tránsito de ambulancias y transporte público. "En cualquier momento colapsa el sistema", reclamó el gremialista.
En desarrollo.
