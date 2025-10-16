Conciliación obligatoria: la urgente decisión por el corte de ATE en la Ruta 7

La protesta, encabezada por ATE Zona Este, denunció graves falencias en hospitales del corredor de Vaca Muerta. Qué medida tomó el gobierno.

El corte de la Ruta 7 por partir de ATE se levanta a partir de las 10 de este jueves.

La Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Neuquén dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con un corte de ruta que mantiene ATE con el Ministerio de Salud, luego del corte total sobre la Ruta 7 que trabajadores de hospitales de Centenario, Añelo, San Patricio del Chañar y Vista Alegre realizaron desde las primeras horas de este jueves.

La medida -que entró en vigencia a partir de las 10 de este jueves y por el término de diez días hábiles- obliga a las partes a retrotraer la situación al estado previo al conflicto y suspender toda acción directa, bajo apercibimiento de sanciones contempladas en la Ley Provincial N° 3468.

Se fijó una audiencia de conciliación para el lunes 20 de octubre a las 12.30, en la sede de la Subsecretaría de Trabajo, ubicada en Buenos Aires 333 de la ciudad de Neuquén.

Conciliación ATE Salud

“Hoy los trabajadores de salud, ante la falta de respuesta, trajeron el reclamo bien temprano en la ruta panfleteando hasta que la asamblea definió realizar el corte”, explicó Ricardo Tabia, delegado y secretario general de ATE Zona Este, en diálogo con Línea Abierta de LU5.

Corte de ruta: las razones de ATE Salud y la intervención pon del gobierno

Tabia detalló que el reclamo no es nuevo y que las falencias en el sistema de salud se arrastran desde hace meses, especialmente en los hospitales del corredor de Vaca Muerta, donde denunció equipos rotos, falta de mantenimiento e insuficiencia de personal.

“Esperemos que el ministro de Salud esté escuchando lo que sucede en cada uno de los hospitales, porque el corte tiene que ver con lo que pasa en todo el corredor de Vaca Muerta”, sostuvo el dirigente.

Entre las principales deficiencias mencionó el mal estado de los equipos de esterilización -autoclaves- en los hospitales de Centenario y Añelo, además de los lavarropas domésticos que utiliza el servicio de lavandería del hospital de San Patricio del Chañar.

Corte ATE Centenario Ruta 7 Claudio Espinoza

También cuestionó las demoras en los concursos y la falta de reemplazos por jubilaciones, lo que genera un riesgo de colapso del sistema sanitario.

“Hay compañeros que concursaron y ganaron los cargos hace más de ocho meses y no se los designa. En cualquier momento colapsa el sistema si no llega nuevo personal”, advirtió.

Durante la protesta, que comenzó a las 6.30 de la mañana, el corte fue total, aunque se permitió el paso de ambulancias, bomberos, trabajadores de salud y transporte público.

El Gobierno busca abrir una instancia de negociación y garantizar la paz social a una semana de las elecciones legislativas, donde proliferan los reclamos. En su resolución, la Subsecretaría de Trabajo exhortó a las partes a mantener “la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias”.

ATE aguarda una convocatoria formal del Ministerio de Salud y anticipó que, de no haber avances concretos, podrían retomarse las medidas de fuerza una vez vencido el plazo legal.

Los reclamos, uno por uno

Según un comunicado de ATE, entre los principales reclamos se destacan, la regularización de las jubilaciones y de los cargos eventuales cuyos concursos ya fueron ganados, pero aún no cuentan con designación. En el área de Lavandería, la rotura de los lavarropas en Centenario y Chañar agrava las condiciones de trabajo.

En Esterilización, persiste la falta de personal desde hace más de diez meses; los concursos ya fueron realizados, pero el gobernador no firma los decretos correspondientes. El sector exige que se convoque al personal por necesidad de servicio hasta tanto se concrete la firma. Esta situación se repite en distintos servicios.

El personal se encuentra colapsado debido a la sobrecarga laboral y la falta de respuestas. En Hemoterapia, el aumento de la demanda y la falta de personal impiden realizar colectas de sangre, lo que genera riesgo de desabastecimiento.

En Añelo, los radiooperadores también atraviesan dificultades por la falta de recursos y personal. El Hospital de El Chañar enfrenta una grave carencia de trabajadores para cubrir los distintos turnos y servicios.

"Las y los trabajadores reclaman soluciones urgentes por parte del gobierno provincial y la firma de los decretos pendientes que permitan garantizar el funcionamiento adecuado del sistema público de salud", dijo ATE en un comunicado.