Volcó y desbarrancó un empleado municipal en la Ruta 43

Lo hizo a bordo de una camioneta oficial de Las Lajas. El accidente de tránsito ocurrió pasado el mediodía de este martes cerca de Chos Malal.

Un empleado municipal de la localidad de Las Lajas protagonizó un vuelco saliendo de una curva en la Ruta 43, se desbarrancó y terminó dando tumbos en un camino paralelo de arreo cerca de Chos Malal.

Según confirmó a LMNeuquén el comisario y jefe de Tránsito de esa ciudad del norte neuquino, Jorge Gutiérrez, fue cerca de las 13 de este martes a unos 15 kilómetros de Chos Malal. A pesar del espectacular accidente de tránsito, el conductor recibió lesiones de menor consideración y fue dado de alta en horas de la tarde.

Los bomberos voluntarios de esa ciudad también fueron convocados por gente que pasó por el lugar y observó a una camioneta Toyota Hilux que había volcado y se había desbarrancado a un camino de ripio paralelo, una huella de arreos de la trashumancia.

Ruta 43- vuelco- Chos Malal-P Gentileza Policía Provincia de Neuquén

“Cuando llegamos el conductor, de unos 43 años, se encontraba bien, lúcido. Contestó de forma favorable a preguntas de rutina. El señor se encontraba bien, con golpes por el accidente, pero venía con el cinturón puesto”, sostuvo el bombero local Diego Castro a LMNeuquén.

Ruta 43- vuelco- Chos Malal-P3 Gentileza Policía Provincia de Neuquén

Camioneta oficial

El conductor era el único ocupante de la camioneta oficial dado que había dejado gente en Huinganco adonde había ido a dejar gente. A su regreso, próximo a Chos Malal es cuando sucedió el siniestro vial.

El comisario Gutiérrez descartó que haya intervenido un tercero en el accidente, “tampoco ningún animal, quizás vendría muy rápido y se le fue el vehículo. Estaba consciente, evidentemente venía con el cinturón”. Agregó que se trasladaba en vehículo del municipio de Las Lajas.

Ruta 43- vuelco- Chos Malal-2 Gentileza Bomberos Voluntarios de Chos Malal

El jefe de Tránsito relató que se lo trasladó al hospital local Dr. Gregorio Álvarez de esa localidad del norte neuquino. “En la tarde ya nos dieron un certificado que tenía lesiones leves y posteriormente le dieron el alta”, añadió.

Ruta 43- vuelco- Chos Malal-3 Gentileza Bomberos Voluntarios de Chos Malal

Sostuvo que la camioneta quedó bastante dañada, y que en horas de la tarde recién llegó gente de Las Lajas. “Se hicieron cargo del vehículo dado que no se interviene judicialmente porque no hay no hay delito. Venía solo, no intervino nadie, por lo tanto, no se constituye delito y fiscalía no interviene”, aclaró.

El vehículo oficial fue entregado al personal del municipio de Las Lajas, que también se encargaba de contactar con el seguro para retirar el vehículo y trasladarlo.

Ruta 43- vuelco- Chos Malal-6 Gentileza Bomberos Voluntarios de Chos Malal

Vuelco cerca del Paso Samoré

Un camión con cargamento volcó hace menos de una semana cerca del Paso Cardenal Samoré, en un sector de curvas del lado chileno, y el conductor debió ser derivado a un centro de salud. Fuentes oficiales indicaron que su estado de salud es reservado.

El hecho tuvo lugar el martes, en el kilómetro 114 de la Ruta Internacional 215 de Chile, en un sector conocido como “La Herradura”. Según el Diario de Osorno, el camión transportaba madera de lenga cuando en una zona de curvas perdió el control y protagonizó un vuelco. Desparramó el cargamento a la vera de la calzada.

vuelco-camión- Paso Samoré- Chile-1 Gentileza

Producto del impacto, el conductor recibió heridas de diversa consideración. El medio trasandino indicó que el conductor fue auxiliado por otros transportistas y que primero fue trasladado hasta el complejo fronterizo en Cardenal Samoré, para posteriormente derivarlo al Centro Asistencial de Entre Lagos. De acuerdo a la información de las últimas horas, el conductor, del que no trascendió su edad ni el recorrido que pensaba realizar, su diagnóstico es reservado.