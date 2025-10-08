Se trata de un vehículo con patente chilena que volcó en zona de curvas. El conductor debió ser trasladado a un centro de salud próximo.

Un camión con cargamento volcó cerca del Paso Cardenal Samoré , en un sector de curvas del lado chileno, y el conductor debió ser derivado a un centro de salud. Fuentes oficiales indicaron que su estado de salud es reservado.

El hecho tuvo lugar el martes, en el kilómetro 114 de la Ruta Internacional 215 de Chil e, en un sector conocido como “La Herradura”. Según el Diario de Osorno, el camión transportaba madera de lenga cuando en una zona de curvas perdió el control y protagonizó un vuelco. Desparramó el cargamento a la vera de la calzada.

Producto del impacto, el conductor recibió heridas de diversa consideración. El medio trasandino indicó que el conductor fue auxiliado por otros transportistas y que primero fue trasladado hasta el complejo fronterizo en Cardenal Samoré, para posteriormente derivarlo al Centro Asistencial de Entre Lagos. De acuerdo a la información de las últimas horas, el conductor, del que no trascendió su edad ni el recorrido que pensaba realizar, su diagnóstico es reservado.

Espectacular vuelco de un camión cargado cerca del Paso Samoré

Aseguraron que a pesar del gran porte del vehículo y de la carga desparramada, no se vio afectado el tránsito hacia el Paso Internacional por el trabajo de remoción que realizó el personal de Seguridad Vial.

Un camión se estrelló contra un árbol

Hace poco más de un mes, otro camión tuvo un siniestro vial cerca del Paso Cardenal Samoré, pero del lado argentino. Fue a principios de septiembre en Villa La Angostura antes del cruce a Chile. Todo sucedió cuando el despiste de un camión transportador de autos terminó metido en el bosque y, sin poder frenar, impactó de lleno contra un árbol. A causa del choque, el camionero requirió atención médica.

paso cardenal samore accidente

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, el siniestro vial aconteció alrededor de las 8:40 sobre un sector de curva de la Ruta 231, a la altura del kilómetro 5, en la zona de Laguna Totoral.

El conductor fue atendido en el puesto sanitario del paso internacional para su atención médica antes de la llegada de los equipos de emergencia con colaboración del personal del Hospital Dr. Oscar Arraiz.

Por su parte, el personal de Bomberos realizó las tareas pertinentes de seguridad vehicular y prevención, con el objetivo de garantizar la circulación segura al resto de los automovilistas y camioneros en la zona del incidente. En el operativo también colaboraron efectivos de la Comisaría 28.

Las imágenes fueron impactantes: el árbol quedó incrustado en el frente del gran remolque. En la pendiente, había barro y nieve. Tampoco en ese momento fue inhabilitado al tránsito entre ambos países por el Paso Internacional Cardenal Samoré.