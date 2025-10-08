Por asaltar dos comercios y amenazar con quemar una casa, irá 3 años a la cárcel

El delincuente cometió hechos delictivos en Cutral Co y en Plaza Huincul, por los que aceptó su responsabilidad.

Un delincuente de la comarca petrolera fue condenado esta semana a cumplir 3 años de cárcel por tres hechos nuevos que se le atribuyeron y que incluyen asaltos en dos comercios y el intento de incendio de una vivienda con dos personas dentro.

Mediante acuerdo pleno, Exequiel Julián Alarcón reconoció ser el autor de tres hechos delictivos y por ello fue condenado a una pena de prisión de efectivo cumplimiento.

En una audiencia realizada el martes, el funcionario de la fiscalía Matías Alonso presentó ante el juez la salida alternativa al juicio al que arribó con la defensa del acusado. Este contempló la declaración de responsabilidad por los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, daño y robo agravado por el uso de arma de fuego -dos hechos- en calidad de autor y en concurso real.

Los hechos por los que Alarcón reconoció su autoría fueron tres. El primero de ellos ocurrió el 13 de marzo de este año, a las 20:55 aproximadamente, en un domicilio ubicado en un barrio de la ciudad de Cutral Co. Allí el imputado fue en busca de otro hombre, quien no se encontraba en el lugar, por lo que sacó un arma y le manifestó a las mujeres que se encontraban en la vivienda dichos intimidatorios.

Policia cutral co

Entre las manifestaciones, les dijo que “iba a quemar la vivienda con ellas adentro”, dichos que causaron temor a las víctimas. Luego, sacó un encendedor y provocó un foco de incendio en una habitación y se retiró. Posteriormente, fue detenido a unos 50 metros de la escena por un móvil policial que pasaba por el lugar y procedió al secuestro del arma de fuego calibre 32 con seis cartuchos que portaba el imputado sin la debida autorización legal.

Por otro lado, se le atribuyó además que el 4 de julio de 2025, a las 20:20, en un local comercial ubicado en la ciudad de Plaza Huincul, Alarcón ingresó al comercio y le exhibió a la empleada del mismo un arma de fuego. Luego, abrió la caja registradora y se llevó $60.000 aproximadamente y también una botella de bebida alcohólica.

Dos días después, aproximadamente a las 21 y en otro local comercial ubicado en la ciudad de Cutral Co, Alarcón ingresó al lugar acompañado de otra persona, quien se quedó aguardando en el sector de ingreso. Se acercó al mostrador, extrajo un arma de fuego y le exigió al dueño la entrega de una botella de whisky y luego él y su cómplice se retiraron del lugar.

fiscalia cutral co.jpg La fiscalía de Cutral Co encabezó la investigación por el violento hecho ocurrido en el taller mecánico.

El delincuente ya tiene una condena en su haber

Luego de detallar los hechos atribuidos, Alonso explicó que atento a los antecedentes penales previos registrados por el imputado, los hechos investigados y las escalas penales atribuidas por los nuevos hechos, las partes consideraron justo y proporcional que Alarcón sea condenado a la pena de tres 3 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Tras escuchar al imputado asumir su responsabilidad y las condiciones del acuerdo, el juez de garantías Maximiliano Bagnat homologó el acuerdo en todos sus términos. De esta manera, Exequiel Julián Alarcón fue declarado responsable y condenado a 3 años de prisión de efectivo cumplimiento.

Como las partes renunciaron a los plazos de impugnación, el acusado empezó a cumplir la pena de manera inmediata.