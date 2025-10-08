Un niño de cinco años se fue corriendo hasta la calle y lo embistió un auto

Momentos dramáticos se vivieron en Chos Malal a raíz de un accidente de tránsito que tuvo como víctima a un pequeño con autismo. ¿Cómo se encuentra el menor?

Momentos de mucho dramatismo y preocupación se vivieron este miércoles por la mañana en la ciudad de Chos Malal, cuando un vehículo que transitaba por la zona céntrica embistió a un niño de 5 años cuando éste quiso cruzar la calle 25 de Mayo . Por entonces, había bastante movimiento de gente porque el siniestro vial tuvo lugar entre las calles Lamadrid y Urquiza, muy cerca del Banco Provincia de Neuquén y en un sector donde los autos estacionan en 45 grados. En efecto, por su cercanía, los efectivos policiales que cubren un servicio en la entidad bancaria fueron testigos del accidente de tránsito.

"El personal que hacía la cobertura de seguridad vio el siniestro. Se trata de un Fiat Palio tipo Weekend que iba por calle 25 de Mayo y embistió a un niño que salió corriendo", comentó el jefe a cargo de la División Tránsito Chos Malal, Jorge Gutiérrez , en diálogo con LMNeuquén.

La autoridad policial informó que el menor se encontraba al cuidado de su madre en una plaza. Sin embargo, de forma sorpresiva el niño comenzó a correr y se le escapó de las manos. La mujer fue tras él, pero el nene se le escabulló por entre medio de los autos estacionados, se fue a la calle y cuando estaba por cruzar, resultó impactado por el vehículo involucrado en el siniestro. "Tiene 5 años y autismo" , precisó el comisario consultado.

CHOS MALAL- CIUDAD- NORTE NEUQUINO.jpg

La Policía tomó conocimiento del incidente vial alrededor de las 11 de la mañana, y de inmediato concurrió al lugar un patrullero. Asimismo, se acercó una ambulancia que trasladó al menor hasta el hospital local. Sin embargo, ya entonces observaron que el menor estaba en brazos de su madre y no parecía acusar algún problema grave de salud como consecuencia de haber sido embestido por el auto. "En principio creíamos que sí, pensamos que la situación era más grave. Pero no", indicó Gutiérrez, al tiempo que reconoció: "Fue una desgracia con suerte".

El estado de salud del niño accidentado

Es que el menor fue evaluado por el personal de salud del hospital, quien no detectó que haya sufrido lesiones internas de consideración, por lo que horas más tarde recuperó el alta y pudo irse a su casa, junto a su madre.

"El auto involucrado fue secuestrado para realizarle algunas pericias", indicó el jefe de la División Tránsito de Chos Malal. No obstante aclaró que la mujer joven que conducía el vehículo tenía toda la documentación en regla.

Hospital-Chos-Malal.jpg

También se procedió a tomar declaración a varios testigos presenciales del hecho, entre ellos a los efectivos policiales apostados en el banco, quienes aportaron detalles clave para la reconstrucción del accidente.

En tanto, vecinos de la zona expresaron su preocupación y solicitaron mayor presencia de agentes de tránsito y la instalación de señalización preventiva para evitar futuros accidentes.

El hecho, asimismo, refuerza la necesidad de estar más atentos en un sector que combina actividad comercial, presencia bancaria y circulación escolar, en otros horarios pico, lo que genera un flujo constante de personas, incluidos niños y adultos mayores.