Un ladrón cometió dos robos violentos y lo identificaron por las cámaras

El ladrón quedó en prisión preventiva por pedido de la fiscalía. Ya registra una condena previa que data de marzo por hechos similares.

Los acusadores y la defensa llegaron a un acuerdo y el acusado cumplirá un castigo de 12 años y medio de cárcel efectiva.

Un ladrón fue identificado tras cometer dos robos violentos en la ciudad de Neuquén, la Policía dio con él y la fiscalía pudo acusarlo. Las cámaras de seguridad de los comercios afectados fueron clave para identificarlo.

En una audiencia de formulación de cargos realizada este miércoles, el asistente letrado Luciano Vidal acusó a un hombre, identificado por sus iniciales como "R.D.A", por dos robos.

Según describió Vidal, el primer hecho fue el 3 de octubre cuando cerca de las 9:10 de la mañana, "R.D.A" ingresó a un pet shop ubicado en la calle Belgrano. Allí, realizó algunas consultas fingiendo ser un cliente más y, de un momento a otro, amenazó a la vendedora, simuló tener un arma de fuego y la encerró en el baño. Luego, sustrajo un par de lentes, un teléfono celular, $400.000 en efectivo y collares, correas y pretales de mascotas.

El segundo hecho fue el 4 de septiembre cerca de las 17, cuando "R.D.A" ingresó a una óptica ubicada en la calle Belgrano utilizando guantes y un barbijo. En esas circunstancias, intimidó a la empleada del lugar y, simulando tener un arma de fuego, la encerró en el baño. Posteriormente, sustrajo dos notebooks, un teléfono celular y U$D 100 en efectivo. Luego, se fugó.

asistente letrado luciano vidal.jpg

Luego de que intervenga personal del Departamento de Delitos de la Policía de Neuquén, y tras realizar constataciones de registros de cámaras de seguridad que mostraban al ladrón en acción, se vinculó al imputado como sospechoso, lo que motivó la realización de un allanamiento en su vivienda. En el marco de la diligencia, fueron secuestrados varios de los elementos robados.

Los delitos que el funcionario de la fiscalía le atribuyó por estos hechos son robo simple consumado, dos hechos en concurso real y en carácter de autor.

Por otro lado, en relación a la medida de coerción, el representante del MPF requirió que el acusado permanezca detenido en prisión preventiva por tres meses bajo el argumento de que existe riesgo de fuga por no sometimiento. Además, el asistente letrado describió que el imputado fue condenado en marzo por hechos similares, por lo que de resultar nuevamente condenado, deberá obligatoriamente cumplir una pena efectiva.

Finalmente, Vidal también mencionó que el delincuente tiene vigentes medidas impuestas en el fuero de familia por infracción a la Ley 2212.

La jueza de garantías Carina Álvarez, que estuvo a cargo de la audiencia, dio por formulados los cargos de acuerdo a lo solicitado por el asistente letrado del MPF. Además, la magistrada fijó la prisión preventiva por tres meses y estableció el plazo para que la fiscalía concluya la investigación preliminar en dos meses.

Ladrón condenado

El modus operandi de "R.D.A" recuerda a otro ladrón condenado y apodado "el ladrón de las estéticas", identificado como Leonel Alejandro Corbalán y quien cometió una seguidilla de hechos en febrero de 2024 que lo pusieron tras las rejas.

El primero fue el 17 de febrero cerca de las 17:30, en un local comercial ubicado en la calle Independencia. El acusado ingresó y, luego de encerrar a dos mujeres en un baño, sustrajo una notebook, llaves y una bicicleta. Luego se dio a la fuga.

El segundo ocurrió el 18 de febrero aproximadamente a las 5:20 de la mañana, cuando el imputado dañó una puerta e ingresó a la recepción de un hotel en la calle Perito Moreno. Una vez adentro, extrajo un cuchillo, abordó a una empleada y le exigió dinero. Finalmente, se apoderó de $3500 y un teléfono celular y se dio a la fuga.

ladron esteticas.jpg

El tercero fue el 19 de febrero cerca de las 11:00, en la estética Idraet Pro Institute de la calle Luis Beltrán. El acusado ingresó, abordó a una de las empleadas del lugar, la redujo utilizando una navaja y le exigió que dinero. Luego, la condujo a un aula del local en donde estaba una profesora y cinco estudiantes. Allí se apoderó de $42000, tres teléfonos celulares, una computadora, las llaves del local y una mochila que tenía en su interior una netbook, llaves, $500000 y una billetera con documentación personal. Luego, se dio a la fuga dejando a las mujeres encerradas en el aula.

El cuarto ocurrió el 21 de febrero cerca de las 15:50, en la estética Lola Beauty de la calle Brentana. El imputado ingresó, se acercó a una mujer que estaba allí, extrajo un arma blanca y le exigió que le dé dinero. De esta forma sustrajo $108000 y dos celulares para luego darse a la fuga. Este hecho quedó filmado por las cámaras del lugar.

Finalmente, fue ubicado y detenido por la Policía del Neuquén el día jueves 22 de febrero de ese año.