El fuego consumió una casilla en pocos minutos y los bomberos tuvieron que llegar a pie

El incendio se desarrolló en un sector de bardas, al que no se puede acceder en vehículos. Trabajaron dos dotaciones para extinguir las llamas.

Un incendio consumió una casilla de madera en el sector no regularizo conocido como La Estrella, en la zona de bardas de la ciudad de Neuquén . Debido a la geografía del lugar fue imposible llegar con las autobombas y los bomberos tuvieron que llegar a pie.

Las llamas comenzaron minutos antes de las 13 en una vivienda de madera ubicada en la calle Bajada del Agrio, una calle de acceso solo peatonal. Según informó el comisario Martín Corzo a LMNeuquén , los primeros en notar lo que estaba ocurriendo fueron los vecinos, quienes llamaron a Emergencias.

"El incendio fue en una casilla precaria de madera, de 5 metros por 5 metros, aproximadamente, los daños fueron solo materiales, pero fueron totales ", explicó el jefe policial.

SFP Incendio en Toma Estrella Federal (4) Sebastián Fariña Petersen

Debido a la dificultad para acceder al lugar, los bomberos tuvieron que dejar los vehículos donde termina el camino vehicular. "Llegamos al sector que se pudo y de ahí se armaron dos tramos de manga con bomberos, fueron cuatro tramos que se organizaron para poder llegar a la casilla que se quemaba. El recorrido caminando fue de unos 100 metros más o menos", detalló el comisario.

Corzo, además, informó que en el momento del siniestro el propietario de la vivienda no se encontraba en el lugar. "Recibimos un llamado al número de emergencias de bomberos de una señora y ahí se activó el tema de emergencias y fuimos al lugar", indicó.

Respecto a las viviendas cercanas, el comisario informó que "no corrieron peligro". "Una de las viviendas estaba lindante a 10 metros y del otro lado otra a unos 6, 7 metros de distancia", dijo.

SFP Incendio en Toma Estrella Federal (7) Sebastián Fariña Petersen

También hubo que cortar el suministro de electricidad por riesgo a que las llamas se extendieran por diferentes viviendas de la zona, ya que se trata de una conexión clandestina en medio de construcciones precarias.

Pese a la rápida acción de los bomberos, cuando llegaron las llamas ya habían consumido la vivienda en su totalidad. "En más o menos 5 minutos de trabajo intenso logramos extinguir el fuego en su totalidad, pero los daños fueron totales. Entre las perdidas se encuentra electrodomésticos, muebles y ropa", explicó.

Además, destacó que al personal del Cuartel Central se sumó una dotación del Cuartel N° 6 de Villa Hipódromo, en colaboración con el cuartel central.

SFP Incendio en Toma Estrella Federal (10) Sebastián Fariña Petersen

La versión de los vecinos

Aunque el comisario Corzo dijo que no se conocen las causas por las que comenzó el fuego, los vecinos sostienen que fue intencional e incluso dijeron que vieron claramente a la persona que fue hasta el lugar e inicio el incendio, tras lo cual se retiró del lugar.

"Nosotros convocamos a personal de la División Judiciales y de la División Siniestros, debido a que ellos son quienes se ocupan de la parte técnica, así que el motivo por el que se inició el siniestro es materia de investigación de ellos. Ya están convocados al lugar para que puedan realizar el relevamiento del lugar, nosotros nos ocupamos de la parte operativa, de extinguir el incendio y ellos después hacen todas las diligencias correspondientes", explicó.

SFP Incendio en Toma Estrella Federal (6) Sebastián Fariña Petersen

No obstante, los vecinos dieron hasta el nombre de la persona que aseguran, desató las llamas que consumieron la precaria vivienda.