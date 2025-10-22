Horror en Centenario: violó a una adolescente durante una pijamada y la dejó embarazada

Ocurrió en los primeros meses de este año, pero recién trascendió este miércoles con la acusación y la imposición de la prisión preventiva para el hombre.

La fiscalía acusó al violador por el hecho ocurrido en los primeros meses de este año y, además, pidió su prisión preventiva.

Un hombre de Centenario quedó preso por violar y dejar embarazada a una adolescente durante una pijamada. La víctima forma parte de su entorno familiar.

El fiscal del caso Manuel Islas formuló cargos al hombre por haber abusado sexualmente de una adolescente tras una pijamada.

La imputación la realizó este miércoles, durante una audiencia en la Ciudad Judicial de esta capital. Pidió que el imputado, identificado por sus iniciales como P.D.M., quede detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

De acuerdo a la hipótesis del caso que presentó el fiscal del caso junto a la asistente letrada Vanesa Muñoz, el hecho fue cometido entre febrero y marzo de este año, en una vivienda de la ciudad de Centenario.

El acusado, quien es parte del entorno familiar de la víctima, cometió el hecho luego de organizar una pijamada en la vivienda. Al terminar, llevó a la adolescente hacia una habitación donde la violó.

“Para silenciar a la víctima la amedrentó diciéndole que, si decía algo, iba a matar a su madre”, indicó el fiscal del caso en la audiencia.

“Como consecuencia de esa violación, ella quedó embarazada”, indicó el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Preventiva por cuatro meses

El delito que le atribuyó fue abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado por ser cometido por un ascendiente, contra una menor de 18 años de edad aprovechando la convivencia preexistente y por ser encargado de la guarda.

Como medida cautelar, requirió la imposición de la prisión preventiva mientras avanza la investigación, por un plazo de cuatro meses. Argumentó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, para la integridad de la víctima y de fuga.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Manuel Kees, avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva por cuatro meses.

También el magistrado autorizó la extracción de sangre al acusado para cotejar ADN.

Otra violación de una menor en Zapala

La semana pasada, en otro caso de violación de una adolescente en Zapala, el MPF confirmó que un hombre volverá ser juzgado luego de que había sido beneficiado con una absolución por ese delito.

El Tribunal de Impugnación ordenó realizar un nuevo juicio contra el hombre que había sido condenado solo por el delito de abuso sexual simple y agravado, pero absuelto por los hechos más graves de abuso con acceso carnal que le había atribuido la fiscalía.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Liliana Deiub, Florencia Martini y Andrés Repetto, quienes hicieron lugar a un planteo del asistente letrado Eduardo Dedominichi y declararon la nulidad parcial de la sentencia dictada el 17 de junio pasado por el tribunal de juicio.

De acuerdo con la acusación que sostuvo Dedominichi, los abusos ocurrieron entre mayo de 2022 y diciembre de 2023, cuando el imputado convivía con la víctima -una adolescente de entre 12 y 14 años- en distintos domicilios de la ciudad de Zapala.

Durante ese período, el hombre cometió abusos sexuales en forma reiterada mientras la víctima dormía como en otros momentos en los que la intimidaba para que guardara silencio.