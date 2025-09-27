Piden 10 años de prisión para un hombre que abusó a una niña de 5 en Neuquén

Los abusos que quedaron acreditados ocurrieron durante un período de seis meses, entre 2022 y 2023 , en una vivienda de un barrio de la ciudad de Neuquén.

El caso de abuso sexual se ventiló en la Ciudad Judicial en Neuquén

La fiscalía pidió esta semana que se le imponga una pena de 10 años de prisión efectiva a un hombre ya declarado responsable por haber abusado a una niña de 5 que quedaba a su cuidado. Cuándo se conocerá la sentencia.

En una audiencia de determinación de la pena realizada el viernes, el fiscal del caso Manuel Islas solicitó que se imponga una condena de 10 años de prisión efectiva a "E.R.C.G", quien ya fue declarado penalmente responsable por el abuso sexual gravemente ultrajante de una niña de 5 años, agravado por la condición de guardador.

El 25 de junio pasado, "E.R.C.G" fue declarado responsable por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante -por la modalidad y el tiempo de comisión- agravado por la condición de guardador, en carácter de autor.

En el debate, el Ministerio Público Fiscal acreditó que el condenado cometió los abusos durante un período de seis meses, entre 2022 y 2023, en una vivienda de un barrio de la capital provincial a la que la víctima concurría, ya que el imputado y su pareja debían cuidarla.

Para merituar la pena, Islas fundamentó el pedido en una serie de agravantes; entre ellos, “la naturaleza de la acción y los medios utilizados”, representados en la violencia con la que se cometió el abuso. También se refirió al daño causado a la víctima.

La Defensoría de Niñez y Adolescencia, que actúa como querellante institucional en representación de la niña, adhirió al requerimiento de la fiscalía. Por su parte, el defensor oficial solicitó que no se consideren los agravantes planteados por el fiscal y pidió el mínimo legal de 8 años de prisión.

El tribunal colegiado, integrado por los jueces Luis Giorgetti, Raúl Aufranc y por la jueza Patricia Lupica Cristo, comunicará la pena la próxima semana.

Ya definida la responsabilidad penal, el condenado será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiCoPeDIS), además de la pena que determine el tribunal.

La identidad del condenado se mantiene en reserva para resguardar la intimidad de la víctima y su grupo familiar.

Lo condenaron por violar a su prima, pero lo absolvieron por otro abuso

Un hombre fue condenado por violar a su prima. El tribunal que presidió el proceso se pronunció por unanimidad y solo resta conocer, en una próxima audiencia, la pena de prisión que cumplirá.

Un tribunal integrado por los jueces Lucas Yancarelli, Marco Lupica Cristo y Florencia Martini declaró responsable a un hombre de abusar de su prima menor edad. Los hechos se extendieron por más de dos años cuando la niña tenía entre 8 y 10 años de edad.

Los jueces, por unanimidad, declararon al imputado responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años.

El imputado había llegado acusado también por el delito de abuso sexual simple con respecto a la hermana de la víctima -cuando tenía entre 7 y 8 años-. Sin embargo, el tribunal, en base a la prueba presentada en el juicio, no pudo dar por acreditado el hecho más allá de toda duda razonable, por lo que fue absuelto de esta segunda acusación.

Tras la declaración de responsabilidad, en los próximos días, la Oficina Judicial deberá determinar la fecha de la audiencia de determinación de pena. Luego, la defensa quedará habilitada a presentar una posible impugnación.