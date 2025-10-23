Elecciones 2025: qué es el escrutinio provisorio y qué es el escrutinio definitivo

Después de cerrar las urnas, comienzan los procesos de conteo. Qué diferencia hay entre el escrutinio provisorio y el definitivo, quién los realiza y cuál tiene validez legal.

Este d omingo 26 de octubre de 2025 se celebrarán las elecciones legislativas nacionales en Argentina. En esta jornada, los ciudadanos votarán para renovar parte del Congreso nacional.

En estas elecciones se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados . El reparto de estas bancas se hace por distrito (provincia) en base al sistema proporcional (método D’Hondt) y un umbral mínimo de participación.

También se renovarán 24 de las 72 bancas del Senado . En esta oportunidad, solo ocho distritos renovarán sus tres escaños (dos para la primera fuerza y uno para la segunda).

En cada elección en Argentina, los resultados no se definen al instante. Existen dos etapas de conteo de votos: el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo. Aunque ambos sirven para informar los resultados, solo uno tiene validez legal.

Qué pasará este domingo 26 de octubre durante las elecciones 2025.

¿Qué es el escrutinio provisorio?

Es el primer conteo de votos que se realiza el mismo día de la elección, una vez cerradas las mesas a las 18 horas.

Características:

Lo elaboran las autoridades de mesa.

Se cargan los datos de los telegramas que envía cada mesa de votación.

Lo difunde el Poder Ejecutivo (a través del Ministerio del Interior).

Se utiliza únicamente con fines estadísticos y de información pública .

. No tiene valor legal definitivo.

Este conteo es el que se muestra en los medios durante la noche electoral.

¿Qué es el escrutinio definitivo?

Es el conteo oficial y legal, realizado por la Justicia Nacional Electoral.

Características:

Comienza a partir de las 48 horas posteriores a la elección .

. Se realiza con las actas oficiales firmadas por las autoridades de mesa y fiscales.

firmadas por las autoridades de mesa y fiscales. Se revisan votos recurridos, impugnados y nulos.

Tiene carácter oficial y definitivo .

. Es el que determina quiénes ganan bancas o cargos.

¿Por qué pueden variar los resultados?

El escrutinio provisorio se basa en los telegramas enviados, que pueden contener errores de carga o ilegibilidad.

En cambio, el escrutinio definitivo verifica cuidadosamente las actas originales y resuelve cualquier controversia, por lo que puede haber pequeñas diferencias en números finales.

¿Cuál es el resultado que define a los electos?

El escrutinio definitivo, realizado por la Justicia Electoral, es el único válido legalmente.

Sobre sus resultados se distribuyen las bancas y se proclama a los candidatos electos.

¿Cuándo se sabe quién ganó realmente?

En la mayoría de los casos, los resultados provisorios permiten estimar un ganador en la misma noche de la elección. Sin embargo, la proclamación legal se da una vez finalizado el recuento definitivo.