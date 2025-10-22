Joven con problemas de adicciones se violentó con la policía y personal de Salud

Le arrojó un objeto de vidrio a un personal del hospital de Junín de los Andes y piedras a un efectivo de la Comisaría 25 de Junín de los Andes

Un hecho de violencia inusitada se dio este último martes en la localidad de Junín de los Andes cuando un joven con problemas de adicciones atacó tanto al personal policial como del hospital local que acudieron a socorrerlo.

El comisario David Tureo, de la Comisaría 25 de Junín de los Ande s, explicó a LM Neuquén que una mujer, que sería la madre del joven, llamó telefónicamente el martes alrededor del mediodía “solicitando presencia policial dado que su hijo estaba en crisis por una situación de consumo de drogas y habría intentado atentar contra su vida”.

Inmediatamente acudió un móvil de la comisaría al lugar para entrevistar al joven y ni bien lo vio agarró un palo y piedras y le pegó a uno de los efectivos policiales. ”El joven salió alterado como estaba, se subió al auto y se fue”, relató el comisario.

El joven fue asistido en el hospital de Junín de los Andes.

De acuerdo al relato de Tureo, un profesional que la familia la había contratado con anterioridad lo habría visto momentos antes de este episodio con los efectivos policiales dado las crisis que presentaba por el consumo problemático de sustancias.

Agresión al personal sanitario

En su desesperación, la madre también había convocado con anterioridad a una ambulancia del hospital de Junín de los Andes, que llegó con un chofer, un camillero y un enfermero.

“Posteriormente se recibió una denuncia judicial a un empleado del hospital que denunció que al asistir a esta persona le arrojó una piedra y un vaso o botella. Denunció que había atentado contra su físico”, agregó.

Al joven no lo siguieron, pero la madre habría confirmado que se encontraba contenido en casa de su novia. “No podría determinar si el joven tenía problemas de salud mental; de aquí en más se inicia la intervención del Ministerio Público Fiscal y sigue su curso", explicó.

Un antecedente en el Alto Valle

En otro caso similar, un joven de 27 años, oriundo de Neuquén protagonizó a principios de septiembre una violenta secuencia de hechos del otro lado de los puentes carreteros. Totalmente fuera de sí, destrozó comercios y vehículos que estaban estacionados en Cipolletti. Para ser más exactos, pasó en las calles Esquiú y Don Bosco.

image

Momentos de mucha tensión y nerviosismo se vivieron en la cuadra cuando el joven, hasta ese momento un completo extraño, tomó un palo y de la nada comenzó a dañar las fachadas de los negocios y los autos. Vecinos y comerciantes advirtieron la secuencia, atónitos y espantados. Pero algunos reaccionaron, y la violencia generó más violencia. "Le sacaron el palo y con el mismo lo golpearon", confirmaron fuentes policiales.

Todo ocurrió alrededor de las 11:30 del martes. El joven deambulaba por la zona, sin rumbo aparente, como si estuviese en situación de calle. Después, la Policía confirmaría que se encontraba perdido y que era buscado por su familia. Tanto es así que al momento de los hechos se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. Apenas vestía un pantalón corto. Andaba con el torso desnudo y descalzo.