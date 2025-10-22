Siniestro hallazgo en las playas de Rawson: apareció un cuerpo atado de pies y manos

El cuerpo presentaba fracturas en el cráneo y una bolsa en la cabeza. Fue descubierto en la playa Magagna, a unos 15 km de Rawson.

El lugar donde apareció el cadáver se conoce como Caras Talladas, al sur de Los Cangrejales, a unos 15 kilómetros de Rawson.

Un macabro descubrimiento tuvo lugar en la costa de Rawson, Chubut . Un hombre fue encontrado sin vida y con signos de violencia en la Playa Magagna en el sector de los acantilados . El cuerpo presentaba fracturas en el cráneo, múltiples heridas , estaba envuelto en una frazada y estaba atado de pies y manos .

El cuerpo fue descubierto el martes cerca de las 18:45 horas por dos pescadores que transitaban en el sector de los acantilados conocido como “Las Caras” de la costa Magagna en Rawson . Los transeúntes dieron aviso a las autoridades policiales y los Bomberos efectuaron el rescate del hombre sin vida .

El cuerpo presentaba claros signos de muerte violenta , ya que tenía el cráneo fracturado a golpes , estaba maniatado de pies y manos, envuelto en una frazada y en su cabeza tenía una bolsa . La Policía Científica realizó las pericias de rigor y el cuerpo fue trasladado a la morgue de Trelew para la autopsia correspondiente.

Primeras hipótesis

La investigación quedó a cargo del fiscal Leonardo Cheuqueman que determinará las circunstancias de la muerte y los responsables del presunto homicidio. Según las primeras pericias, la víctima habría muerto a causa de una brutal golpiza, que le provocó graves heridas en el rostro y la cabeza.

El lugar donde apareció el cadáver se conoce como Caras Talladas, al sur de Los Cangrejales, a unos 15 kilómetros de Rawson. Se trata de una zona de difícil acceso, a la que solo se puede llegar caminando por la playa o descendiendo por un barranco al final del camino asfaltado hacia Santa Isabel.

El rescate del cuerpo en una zona de difícil acceso

Los pescadores que dieron aviso a las autoridades contaron que el cuerpo flotaba cerca de la orilla, parcialmente cubierto por la frazada. De inmediato alertaron a la Policía de Playa Unión, que llegó al lugar junto al personal de Bomberos Voluntarios de Rawson y de Prefectura Naval Argentina.

El operativo de rescate tuvo su grado de complejidad ya que los bomberos debieron descender con cuerdas en plena oscuridad para recuperar el cuerpo y garantizar la preservación de las pruebas en la escena. Las tareas se extendieron por varias horas, con la coordinación del fiscal de turno, Cheuqueman, quien ordenó las primeras diligencias judiciales.

Quién es el hombre

De acuerdo con fuentes policiales, se trataría de un hombre de mediana edad, de 30 a 40 años. El hombre tiene orígenes en Villa Regina y actualmente estaría domiciliado en Puerto Madryn, Chubut.

Sin embargo, días antes de su muerte, vecinos aseguraron que lo vieron deambulando por el barrio Mil Viviendas de Trelew, lugar que se analiza para la reconstrucción de sus últimos movimientos. Estas mismas teorías vecinales aseguran que el fallecido habría participado en una pelea con una reconocida persona del ambiente delictivo de Puerto Madryn.

Otras teorías que surgen de testimonios, indican que la víctima estuvo involucrada en un allanamiento en Trelew por un caso vinculado a la venta de estupefacientes. También señalaron que semanas atrás había denunciado que fue víctima de un robo en Puerto Madryn.