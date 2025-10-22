Marketplace de Facebook: la clave para dar con el segundo sospechoso del violento asalto de Costa Norte

Sorprendieron a una familia mientras dormía y tras golpes y amenazas huyeron con una moto, televisores y celulares. Ya habían atrapado a una mujer.

Avanza el esclarecimiento del violento asalto que días atrás que sufrió una familia del barrio 2 de Agosto, en la zona de Costa Norte , el sector poblacional que se encuentra sobre el margen del río Neuquén, del lado cipoleño. Hay una mujer involucrada que fue detenida horas después del ataque y permanece en prisión preventiva .

Ahora se sumó un hombre, quien también fue imputado como partícipe del hecho y del mismo modo quedó tras las rejas mientras se termina de desarrollar la investigación.

El atraco se produjo la madrugada del 20 de septiembre y llamó la atención por su grado de agresividad revelada por los autores. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal , el acusado junto a tres personas más , previa distribución de tareas, ingresaron a la propiedad y apuntaron con un revólver al dueño de casa se encontraba durmiendo. Lo maniataron y taparon la boca. Luego redujeron a una mujer y sus dos hijas, una de ellas menor de edad.

Tras golpear a la mujer, se apoderaron de una gran cantidad de elementos de valor entre ellos una motocicleta, tres teléfonos celulares y dos televisores. Dos de los ladrones, un hombre y una mujer, escaparon del lugar a bordo de un taxi -cuyo conductor fue clave para recuperar parte del botín- mientras que los dos restantes lo hicieron en la motocicleta sustraída.

El GPS la delató

Sin embargo, a través del rastreo satelital de uno de los teléfonos robados, se pudo dar con una de las personas involucradas en los hechos logrando su ubicación exacta. En ese lugar se detuvo a una mujer, que fue imputada el 21 de septiembre, y se secuestró parte de los elementos denunciados.

Mientras que las víctimas rastrearon al segundo imputado a través de las redes sociales, cuando encontraron que vendían partes de la moto robada por Marketplace.

Asalto Costa Norte 20SET25 B

En la audiencia realizada este miércoles la representante del Ministerio Público Fiscal formuló cargos al sujeto detenido por el delito de "robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda, y por el uso de arma en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil" .

Entre el sustento probatorio la Fiscalía contó que cuenta con la denuncia penal radicada por las víctimas, el secuestro de los elementos que serían los sustraídos, entre ellos parte de la motocicleta, y un arma de fuego que habría sido la utilizada en el hecho. Se trata de indicios recolectados en procedimientos que no se dieron a conocer, según se pudo determinar.

En tanto, el defensor particular negó que su asistido haya participado de los hechos enunciados, y argumentó que la calificación legal evaluada por la parte acusadora no sería la correcta y que debería ser modificada a encubrimiento por tener en su poder los elementos robados.

La Jueza de Garantías rechazó la posición de la defensa y dio por formulado los cargos habilitando la etapa preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, prestó conformidad al pedido de la Fiscalía acerca de la prisión preventiva en una comisaría por el mismo plazo fundado en los riesgos procesales.

Ladrones en taxi

La banda de ladrones había llegado en un taxi a cometer el asalto que, se presume, no fue al azar. Todo indica que le dijeron al conductor que los esperara mientras atacaban a la familia, porque a dos de ellos trasladó de regreso con parte del botín.

Sin embargo el taxista luego volvió a la casa de las víctimas con algunas de las pertenencias robadas. La Policía informó en aquel momento que el hombre al notar la actitud sospechosa de los pasajeros y los elementos que transportaban, decidió dar aviso al centro de comunicaciones. No se dieron precisiones respecto a esa parte del episodio ni el destino de los pasajeros-delincuentes. Hay otros dos sospechosos que aún no fueron detenidos.