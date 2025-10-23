Tragedia en la Panamericana: cinco muertos tras un choque múltiple e incendio

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 70 del ramal Campana e involucró a dos camiones y dos autos. El tránsito fue desviado hacia la colectora.

Cinco personas murieron este jueves por la mañana como consecuencia de un choque múltiple que involucró a dos camiones y dos vehículos particulares en la autopista Panamericana , a la altura del kilómetro 70 del ramal Campana, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Tras el impacto, uno de los camiones se incendió, generando una densa columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda.

Según reportaron medios locales como Campana Noticias, el siniestro se originó cuando un camión que circulaba en sentido hacia la provincia se cruzó de carril, provocando que un auto que venía detrás quedara debajo de la unidad. En medio del descontrol, ambos vehículos habrían invadido la mano contraria y colisionado contra otro camión y un segundo automóvil.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban el incendio de uno de los camiones, que transportaba un contenedor de la empresa CMA CGM. El fuego envolvió rápidamente a los vehículos implicados, y el humo dificultó la visibilidad en la zona.

Choque múltiple e incendio en la Panamericana - hay cinco muertos y varios heridos

Víctimas y operativo de emergencia

El accidente dejó al menos cinco personas fallecidas. Aún no se difundieron las identidades de las víctimas ni si entre ellas se encuentran ocupantes de los camiones o los autos implicados.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil y efectivos de la Policía Bonaerense, quienes desplegaron un operativo de contención, rescate y peritaje. También se realizaron tareas para controlar el fuego y garantizar la seguridad vial.

Tránsito desviado

Debido a la magnitud del accidente y la intervención de los servicios de emergencia, el tránsito fue totalmente desviado hacia la colectora a la altura del kilómetro 73, mano a Capital Federal. Las autoridades solicitaron evitar la zona y circular con extrema precaución por los desvíos habilitados.