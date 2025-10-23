Violento episodio en un kiosco del centro: un hombre rompió un vidrio a las piñas

El incidente fue captado por las cámaras de seguridad del kiosco y aseguran que no se trata de un hecho aislado.

Un violento episodio sacudió esta mañana un kiosco ubicado en el centro de Neuquén , cuando un hombre que había ido a comprar cigarrillos perdió el control y terminó rompiendo un vidrio a golpes. Desde el comercio denuncian que están cansados de este tipo de conflictos.

El incidente ocurrió en el tradicional kiosco “El Pelado” , ubicado en la intersección de las calles Antártida Argentina y San Martín. El momento fue captado por las cámaras de seguridad del interior y exterior del comercio, dejando en evidencia el inexplicable accionar violento del hombre.

En el video se observa que, a las 12:05, el sujeto se acerca a la ventanilla y entrega un billete de $1.000 para comprar cigarrillos. La empleada le entrega cuatro cigarrillos sueltos, equivalentes al monto, pero ante las quejas del hombre, ella le devuelve el dinero y cierra la ventana.

Inmediatamente, fuera de sus cabales, el sujeto golpea la ventanilla con un puño. Otra empleada interviene para echarlo, pero el hombre vuelve a atacar con más fuerza, rompiendo el vidrio y atravesando la ventana con su mano. En medio de la incredulidad y el temor, las empleadas se apartaron hacia atrás y el agresor se alejó del lugar caminando.

En diálogo con LMNeuquén, el dueño del local afirmó: “Este chico es de una familia del barrio Don Bosco, son conflictivos, siempre roban cosas”. Al ser consultado sobre qué fue lo que provocó la reacción, indicó que fue producto de “la locura de él, es muy agresivo”.

Un trapito que atacó un kiosco en pleno centro

Afortunadamente, ninguna de las dos empleadas presentes al momento resultó herida, aunque permanecen con miedo tras el violento episodio. “Reaccionó así porque le pidieron que se vaya”, explicó el propietario.

El comercio, que funciona las 24 horas, se convirtió en escenario de tensión frente a situaciones similares que ocurren con frecuencia. "Siempre los tratamos bien pero ese chico está loco, no es la primera vez que tenemos problemas con el", recalcó.

Episodios que se repiten

El dueño del kiosco aseguró que este tipo de situaciones no son hechos aislados. “Esto nos pasa a menudo, llevamos tiempo lidiando con la gente de alrededor: trapitos y personas que se instalan detrás del negocio a dormir ”, relató.

El comerciante contó que ya realizaron la denuncia ante la policía, pero le indicaron que “no está al alcance de ellos hacer algo”. Ante esta falta de respuesta, expresó su frustración por la desprotección que sienten por parte de las autoridades: “Hasta que no pase algo grave, como ha ocurrido anteriormente, nadie hace nada”, lamentó.

incidente kiosco2

Además, el dueño hizo un llamado de atención al municipio, asegurando que hay personas que viven en las inmediaciones del local y venden drogas a la vista de todos. También pidió que “la policía esté más presente, porque es un peligro para la gente que circula por la zona”.