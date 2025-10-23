El Frente de Izquierda cerró la campaña en el centro de Neuquén

Los candidatos y candidatas del Frente de Izquierda Unidad cerraron la campaña junto a la militancia en el centro de la ciudad. Hablaron con los vecinos y vecinas y llamaron a enfrentar a Javier Milei y a Rolando Figueroa con la izquierda en el Congreso y en las calles.

El candidato a senador Andrés Blanco hizo un llamado a ir a votar el domingo. “Son elecciones legislativas, no es un balotaje como quieren instalar para polarizar entre las principales fuerzas”, señaló y llamó a votar a los candidatos y candidatas del Frente de Izquierda Unidad: “Somos la única oposición consecuente que enfrentó el ajuste de Milei y Figueroa y los vamos a seguir haciendo en el Congreso y en la calle junto a los trabajadores y trabajadoras que luchan por trabajo, salud y educación, acompañando cada lucha contra el saqueo y la destrucción del ambiente de las petroleras”.

Por su parte, la candidata a diputada nacional Julieta Ocampo afirmó: "Nos encontramos con la gente que está cansada de los estafadores de siempre, que nos dice que no sabe a quién votar porque Milei ajusta con la motosierra y el peronismo hizo un pésimo gobierno. Nosotros les proponemos que voten a trabajadoras y trabajadores y luchadores, que estamos en el Frente de Izquierda, y que las proponernos una salida de fondo para los laburantes, empezando por el no pago de la deuda externa, sueldos y jubilaciones acorde con la canasta familiar y defensa del Mari Menuco que es el agua que tomamos cientos de miles de neuquinos".

A su turno, el candidato a diputado nacional Cesar Parra, señaló: "El voto al Frente de Izquierda tiene un doble valor. Por un lado, es una herramienta para repudiar toda la política de motosierra del Milei y de Figueroa. Por el otro, nos prepara y nos organiza para reforzar la lucha contra la reforma laboral y jubilatoria que prepara Milei y que acuerdan odos los partidos del sistema".

FITU CIERRE DE CAMPAÑA 4

"Desde el MST en el Frente de Izquierda, le decimos basta a los gobiernos que nos hundieron en el ajuste y la entrega. El pacto con Trump refuerza la dependencia cipaya de Argentina con Estados Unidos. Por eso este domingo, decimos con claridad que hay que castigar con la izquierda, votando al FITU. Se está rifando el presente y el futuro de la clase trabajadora y de la juventud. La única salida es fortalecer la izquierda consecuente que está siempre en las calles y que lleva la voz de los sin voz, al Congreso", reafirmó la candidata a senadora, Priscila Ottón Araneda.