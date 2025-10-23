Advierten por demoras y cancelaciones de vuelos de Aerolíneas Argentinas por asambleas de pilotos

Desde APLA denuncian que no hubo una respuesta por aumentos salariales por parte de la aerolínea de bandera. A partir de qué hora y cuánto durará la medida.

Semanas atrás, una medida de fuerza del gremio de pilotos APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) afectó los vuelos de Aerolíneas Argentinas durante el fin de semana largo y alrededor de 12.000 pasajeros se vieron afectados.

En las últimas horas, APLA informó que habrá una asamblea de pilotos lo que podría generar demoras en vuelos y algunas cancelaciones en el Aeroparque Jorge Newbery. Esta medida de fuerza se extenderá durante cuatro horas, informaron a través de sus redes sociales.

El gremio sostiene que se realizará entre las 6 y las 10 de la mañana. El gremio sostiene que no tuvo respuesta de Aerolíneas Argentinas a los reclamos salariales , de ascensos, dotación y cumplimiento del convenio colectivo de trabajo.

aerolineas

El reclamo salarial de los pilotos: "Buscamos la actualización que corresponde"

"Ratificamos que mañana, viernes 24 de octubre, se llevará a cabo la asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery entre las 6:00 y las 10:00 hs", indicó el gremio a través de su cuenta en la red social X.

Agregaron que, "hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT".

El sindicato advirtió que las alteraciones en los vuelos no se limitarán al horario de la asamblea, sino que podrían extenderse por varios días debido a la falta de disponibilidad de aeronaves. Esta situación afecta tanto vuelos domésticos como internacionales, generando incertidumbre entre los pasajeros.

aerolineas-argentinas-2 La falla del avión de Aerolíneas Argentinas generó la cancelación de aterrizajes y despegues en Aeroparque.

A través de un comunicado, revelaron que "los pilotos permaneceremos unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde, y el respeto por el trabajo que desempeñamos".

El gremio habló sobre las fallas técnicas de una flota de Aerolíneas Argentinas

APLA no dejó pasar la "evidente falta de previsión empresarial" que ocurrieron por las fallas técnicas detectadas en motores de la flota Boeing 737. El comunicado señala que esta situación "motivó dejar en tierra 8 aeronaves de este tipo".

En los últimos días, las aeronaves pertenecientes a Aerolíneas Argentinas, sufrieron fallas técnicas en el motor. En uno de los casos explotó una turbina, generando un incendio alrededor de la pista de despegue, mientras que en el episodio más reciente se tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia.

Un avión de Aerolíneas tuvo una falla en un motor cuando despegaba desde Aeroparque

A raíz de los hechos, la aerolínea de bandera tomó la decisión de suspender preventivamente las operaciones de los aviones Boeing 737-800, dejando fuera de uso las siguientes matriculas: LV-FQY, LV-FQZ, LV-FSK, LV-FUA, LV-FUB, LV-FUC, LV-FVM y LV-FVO.

Con este complejo escenario en el que se encuentran los pilotos y la aerolínea de bandera, desde APLA recomiendan a los pasajeros con vuelos programados para esta tarde que verificaran su correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios y la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria.

Las recomendaciones de Aerolíneas para chequear tu vuelo

Aerolíneas Argentina recomendó a sus pasajeros con vuelos programados este jueves entre las 15.30 y las 20.30 horas, verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios en su itinerario.

Además, solicitaron verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria. En tanto, si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, la compañía sugirió consultar directamente con la misma.

Quienes necesiten realizar gestiones o consultas pueden utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas o a través de su página web oficial.