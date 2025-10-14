APLA confirma nuevas asambleas: ¿cómo afectarán los vuelos de Aerolíneas Argentinas?

La medida de fuerza se confirmó tras el fracaso en la negociación salarial con el Gobierno. El paro anterior afectó a 12.200 pasajeros .

Es la segunda jornada de medida de fuerza de los pilotos nucleados en APLA.

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas , nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas ( APLA ), confirmaron nuevas asambleas , luego de que no llegaran a un acuerdo salarial con el Gobierno. La medida, que se da justo en el inicio del fin de semana electoral, podría generar demoras y cancelaciones en vuelos de cabotaje e internacionales.

“Fuimos convocados por la empresa Aerolíneas Argentinas a una nueva instancia de negociación. Durante el encuentro, (este lunes) la empresa mantuvo una postura intransigente , sin dar respuesta a los reclamos que venimos sosteniendo desde APLA en materia salarial, dotación y condiciones convencionales", indicaron desde el sindicato.

Los sindicalistas confirmaron este martes la realización de asambleas entre las 6 y 10 de la mañana del viernes 24 de octubre en el Aeroparque Jorge Newbery en la Ciudad de Buenos Aires. Esto podría generar importantes demoras y cancelaciones de vuelos .

Esta es una medida más que se suma al plan de acción, ya que el jueves 9 de octubre, en la previa del fin de semana largo, los pilotos efectuaron la primera jornada de protestas. Hubo demoras en 95 vuelos programados entre las 16 y las 20 horas, y la situación afectó a 12.200 pasajeros.

paro aerolineas argentinas

La protesta de los pilotos de Aerolíneas Argentinas

Aunque por el momento las asambleas no implican un paro total de actividades, el impacto sobre los vuelos podría ser significativo, sobre todo en las franjas horarias en las que hay mayor concentración de salidas y arribos.

Aeroparque opera una gran cantidad de vuelos de cabotaje, y cualquier alteración en su cronograma puede generar un efecto en cadena en otros aeropuertos del país.

La segunda jornada de asambleas de APLA llega en un contexto de tensión creciente entre los sindicatos aeronáuticos y el Gobierno, que impulsa una serie de reformas para liberalizar el mercado aéreo.

Más de 90 vuelos y 12 mil pasajeros afectados por un paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas

A principios de octubre, APLA también llevó a cabo una primera jornada de reclamos por algunas demoras en las negociaciones paritarias, por los que se produjeron demoras y cancelaciones en los vuelos.

"Una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración", afirmó APLA el pasado lunes en un comunicado oficial.

En este sentido, desde el gremio indicaron que cualquier inconveniente en la operación, hacen responsables a la empresa.

Las recomendaciones de Aerolíneas para chequear tu vuelo

Aerolíneas Argentinas recomendó a sus pasajeros con vuelos programados para el 24 de octubre verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios en su itinerario.

Además, se debe verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria. En tanto, si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, la compañía sugirió consultar directamente con la misma.