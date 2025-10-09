Más de 90 vuelos y 12 mil pasajeros afectados por un paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas

Previo al fin de semana largo, se llevará una medida de fuerza este jueves. Habrá cancelaciones y demoras. Y adelantaron otro paro.

Una medida de fuerza del gremio de pilotos APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) podría afectar los vuelos de cara al fin de semana largo. Según se indicó, alrededor de 12.000 pasajeros se verían afectados.

Días atrás, APLA había anunciado una serie de medidas debido a un nuevo conflicto salarial con Aerolíneas Argentinas . Este jueves será la primera jornada de reclamos por algunas demoras en las negociaciones paritarias y advierten que podrían producirse demoras y cancelaciones en los vuelos .

Este jueves, los trabajadores tendrá asambleas en horarios claves. A través de sus redes sociales, cuestionaron la demora de la empresa en las negociaciones paritarias, anunciaron medidas de acción directa y confirmaron que entre las 16 y las 20 horas asambleas en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.

Una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración.… pic.twitter.com/AWhoDjybmy — APLA (@aplapilotos) October 6, 2025

En tanto, el próximo viernes 24 de octubre también ser realizará una asamblea que podría afectar los vuelos, de 6 a 10 horas.

Aerolíneas Argentinas sostuvo que estas medidas "atentan contra su desarrollo y crecimiento"

"Una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración", afirmó APLA el pasado lunes en un comunicado oficial.

En este sentido, desde el gremio indicaron que cualquier inconveniente en la operación, hacen responsables a la empresa.

aerolineas

"Esta medida, que no colabora con la resolución de los problemas estructurales de la compañía, se produce en un contexto en el que Aerolíneas Argentinas logró dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de dependencia de fondos del Estado", sostuvieron desde la aerolínea de bandera.

"Este proceso virtuoso, que otorga sustentabilidad a la empresa, requiere del acompañamiento responsable de los gremios, y no de medidas que atentan contra su desarrollo positivo y su crecimiento", agregaron.

Las recomendaciones de Aerolíneas para chequear tu vuelo

Aerolíneas Argentina recomendó a sus pasajeros con vuelos programados este jueves entre las 15.30 y las 20.30 horas, verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios en su itinerario.

Además, solicitaron verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria. En tanto, si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, la compañía sugirió consultar directamente con la misma.

Quienes necesiten realizar gestiones o consultas pueden utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas o a través de su página web oficial.

Paro de pilotos: un reclamo que se repite

En el mes de junio, el gremio realizó un paro de actividades que afectó las operaciones en los aeropuertos de Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza, por "incumplimientos convencionales de la empresa" y por el "prolongado retraso en la pauta salarial".

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) amenazó en ese momento con cancelar vuelos durante las vacaciones de invierno si no se revierte el decreto 378/25, recientemente implementado por el Gobierno Nacional. “Hacemos responsables a las autoridades gubernamentales que intentan con este decreto alterar el régimen aeronáutico y ello podría determinar las consecuencias mencionadas”, apuntaron en un comunicado.

Se trata de la reforma del Código Aeronáutico que modifica los límites de servicio y descanso para tripulaciones. El conflicto se originó en la reglamentación del decreto publicado en el Boletín Oficial a principios de junio. Entre otras cuestiones, establece que el descanso semanal baja de 36 a 30 horas de las tripulaciones y aumenta a 1.000 horas máximas de vuelo anuales, que previamente eran 800.