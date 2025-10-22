Dos adolescentes de 13 y 12 años salvaron a cuatro personas en el lago Correntoso

Violeta y Francisco, dos adolescentes de Villa La Angostura, fueron los primeros en actuar y remolcaron con su tabla SUP a tres personas y a un vecino agotado.

El coraje de dos adolescentes de 13 y 12 años fue clave para salvar cuatro vidas durante un dramático rescate en el lago Correntoso , el Día de la Madre . Violeta y Francisco, vecinos de Villa La Angostura , no dudaron en intervenir cuando vieron a tres personas en peligro dentro del agua y, junto con un adulto que intentó asistirlos, protagonizaron una verdadera hazaña.

Todo comenzó cuando los dos chicos, que disfrutaban de la jornada con su tabla SUP, advirtieron que tres kayakistas estaban en problemas en medio del lago. Sin dudarlo, se acercaron hasta el grupo y trataron de ayudarlos, pero al ver que las embarcaciones se tambaleaban y que corrían riesgo de volcar, tomaron una rápida decisión: regresar a la orilla para pedir ayuda a los adultos y buscar chalecos salvavidas.

“Ellos fueron los primeros en descubrirlos, socorrerlos y, al darse cuenta de que los iban a voltear de su tabla SUP, comenzaron una vuelta desesperada hacia la orilla para dar aviso y llevarles dos chalecos a los kayakistas”, relató Myriam Sucarrat a Diario Andino, vecina que presenció el hecho.

Mientras los chicos remaban hacia la costa, los adultos que se encontraban cerca reaccionaron al pedido de auxilio. Entre ellos estaba Mariano Giraldi, un vecino que tomó su kayak y se lanzó al agua para intentar asistir a las personas.

Lago Correntoso

Con gran esfuerzo, logró acercarse y sujetar a las tres víctimas, pero pronto comenzó a perder fuerzas. “Debo remar de espaldas porque no podía dar vuelta mi kayak, ya que arrastraba a las tres personas”, contó luego Giraldi, visiblemente exhausto por la maniobra.

Los chicos tomaron el control

Fue en ese momento cuando Violeta y Francisco regresaron al punto del incidente, ya con los chalecos salvavidas. Al notar que el vecino no podía continuar, se acercaron con la tabla y ataron una soga para iniciar el remolque.

“Violeta y Fran terminaron salvando a todos porque Mariano, que ya no podía remar más, se tomó de la soga de la tabla SUP y les pidió a los chicos que los remolcaran porque él no podía más. Ellos fueron quienes trajeron a todos remolcando con su tabla hasta la parte donde hacían pie”, explicó Sucarrat.

Durante los minutos finales del rescate, todos alentaban a los adolescentes. “Mariano los animaba gritándoles: ‘¡No paren de remar, ya llegamos!’ y todos les gritaban a la chica para que no se duerma”, recordó la testigo.

Una vez en la orilla, los presentes reaccionaron de inmediato. Buscaron ropas secas y toallones para abrigar a los rescatados, mientras los adolescentes, agotados y con dolor en las muñecas por el esfuerzo, continuaban ayudando.

Lago Correntoso (1)

“Violeta y Fran demostraron un compromiso y una valentía admirables. Son dos chicos que no dudaron ni un segundo en poner su fuerza y su coraje al servicio de los demás”, destacó Sucarrat. “Son unos genios totales”, remató la vecina, emocionada.

Los adolescentes se convirtieron así en los héroes del Día de la Madre en Villa La Angostura, protagonistas de una historia de solidaridad y valor que conmovió a toda la comunidad.

Otro rescate en Villa La Angostura

Ese mismo domingo, otro intenso operativo de rescate se desarrolló en el Sendero de Mallín de las Nieblas, luego de que un excursionista sufriera un traumatismo en la rodilla que le impedía continuar por sus propios medios. El aviso se recibió a las 17:21 horas, activando un protocolo de emergencia coordinado entre distintas instituciones.

El grupo de rescate de Villa La Angostura, compuesto por seis integrantes, partió hacia el lugar con apoyo logístico del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Nahuel Huapi. A las 19, se sumaron dos vehículos del ICE con seis brigadistas y, más tarde, a las 21:50, otro móvil con cinco integrantes reforzó la evacuación en una zona de difícil acceso y baja visibilidad.

Más de 20 brigadistas realizan rescate de 11 horas a excursionista herido en Mallín de las Nieblas

Cerca de la medianoche, a las 23:44, los equipos localizaron al excursionista, lo inmovilizaron y prepararon su traslado. Finalmente, a las 03:40 del lunes, la evacuación concluyó con éxito tras once horas ininterrumpidas de trabajo. En total participaron 20 rescatistas de distintas instituciones.

Desde el área de emergencias del Parque Nacional destacaron la eficiencia y compromiso del personal, subrayando la importancia de la preparación y la coordinación entre organismos locales. Además, recordaron a los visitantes que siempre deben informar su recorrido, verificar las condiciones del sendero y llevar equipamiento adecuado antes de realizar caminatas o trekking en la zona.

El operativo se resolvió sin complicaciones, y el excursionista fue trasladado fuera del sendero, donde recibió atención médica.