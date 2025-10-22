YPF logró reducir un 30% el precio de la obra de su futura Torre Aura en Neuquén

Fue a partir de una renegociación del contrato que hizo la nueva conducción de la compañía. Una publicación asegura que Silvia Sapag vendió esos terrenos, a valores inflados, por tres millones de dólares.

La Torre Aura es un desarrollo de uso mixto con 18 pisos de oficinas, principalmente para YPF , 23 pisos de residencias, locales comerciales y cinco niveles de subsuelo de cocheras, ubicado estratégicamente en el cruce de Ruta 7 y Avenida Doctor Ramón. El proyecto se basa en un acuerdo, que no es directamente una compraventa de terrenos por parte de YPF, sino un contrato de construcción y alquiler.

El acuerdo principal entre la desarrolladora e YPF, que estableció el contrato de locación a largo plazo para la construcción de la torre, fue sellado en octubre de 2023 en las oficinas de la Torre YPF en Puerto Madero, CABA.

La desarrolladora compró previamente los terrenos para ser aplicados al proyecto, a Carlos Gargiulo, ex esposo de la senadora Silvia Sapag , propietario de una importantísima superficie de esas tierras en su momento a precio de terrenos de planicie. El rol de YPF es ser el cliente principal, ancla y futuro locatario del edificio, bajo el esquema "Build to Suit".

Esto significa que YPF proporcionó todos los "requerimientos" de diseño y funcionalidad (oficinas, espacios colaborativos, auditorio, etc.) que la torre debía cumplir.

La publicación

Una nota periodística que acaba de publicar un medio nacional asegura que la senadora kirchnerista por Neuquén, Silvia Sapag, se hizo de unos tres millones de dólares a través de una transacción con la que, inclusive, engordó su patrimonio inmobiliario, con departamentos en lujoso hotel céntrico. La legisladora es candidata a renovar su banca y, este domingo, estará a la cabeza en una de las boletas de Fuerza Patria.

¿Cómo fue? Se dice que, a partir de sus vínculos con el entonces presidente Alberto Fernández y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner vendió, a precios sobrevalorados, los terrenos en los que la compañía YPF construye sus lujosas torres de la capital neuquina.

La novedad la dio a conocer un medio nacional que, inclusive, habló de “presunto tráfico de influencias”. El informe da cuenta de que las parcelas donde hoy se construyen las Torres Aura YPF pertenecían a Sapag y que no fueron transferidas directamente a la compañía petrolera, sino a la desarrolladora, que habría oficiado de intermediaria en la transacción.

En este contexto, fuentes inobjetables aseguraron que la actual conducción de la petrolera estatal tuvo que hacer una renegociación del contrato y logró reducirlo en un 30 por ciento porque consideraron que los precios que recibieron eran "claramente altos".

Al respecto, argumentaron que si bien es lógico que YPF tenga un edificio acorde a su inversión en Vaca Muerta, los costos de la obra "estaban inflados". Y destacaron que con la renegociación, lograron una mejora sustancial del valor.

Detalles de la operación

La constructora es la misma que edificó el hotel céntrico. La venta la habría concretado el exesposo de Silvia Sapag, Carlos Gargiullo.

“La transacción se habría cerrado durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando YPF estaba bajo control kirchnerista, lo que genera sospechas sobre un posible uso de influencias políticas y acceso privilegiado a la petrolera estatal”, publicó el medio nacional. Y dijo que “Sapag habría recibido un precio muy superior al valor de mercado, favorecida por su cercanía tanto al expresidente Alberto Fernández como a Cristina Fernández de Kirchner, quien la había designado candidata sin competencia interna”.

“La operación se habría concretado en 2023, cuando el gobierno saliente apuraba contratos y obras públicas antes del cambio de gestión”, dice y agrega que “las actuales autoridades de YPF reconocieron irregularidades en los términos originales del acuerdo y realizaron ajustes para continuar el proyecto sin nuevas pérdidas para el Estado”.

El informe indica que, de acuerdo a estimaciones del sector, la senadora habría obtenido una ganancia cercana o superior a los tres millones de dólares, incluyendo tres departamentos en el hotel y otros cuatro en la futura Torre YPF.

El emprendimiento Aura YPF contempla dos torres unidas por un núcleo central: una de 18 pisos de oficinas y otra de 23 niveles residenciales premium, totalizando 36.658 metros cuadrados y 83 metros de altura.

El complejo incluirá un rooftop panorámico, piscina, gimnasio, cava, SUM, lavandería, terrazas y 252 cocheras distribuidas en cinco subsuelos. La planta baja albergará una tienda y confitería de YPF Full, mientras que la torre corporativa será sede de las oficinas de la petrolera, incluida la presidencia.

Ubicado en la calle Jujuy, a metros del Alto Comahue Shopping, el edificio se promociona como el nuevo ícono inmobiliario de la Patagonia, impulsado por el auge de Vaca Muerta.