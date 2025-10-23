Internet barato en las casas: empresa telefónica busca competir con Starlink en Argentina

En medio de un mercado cada vez más competitivo y con una alta demanda de conectividad, una importante empresa de telefonía anunció el lanzamiento de su servicio de Internet inalámbrica para el hogar, compitiendo así con los servicios que ofrece Starlink.

Con esta apuesta, el gigante de las telecomunicaciones busca posicionarse como una alternativa más económica frente a opciones como Starlink, que si bien ofrece una alternativa a la fibra óptica tradicional, especialmente en zonas rurales, en grandes centros urbanos del país.

La propuesta incluye un plan de 400 gigas que funciona mediante red 5G y apunta a los usuarios que tienen dificultades para acceder a la fibra óptica o sufren conexiones inestables.

El nuevo servicio de Internet

Este nuevo servicio aprovecha la red de telefonía móvil de Claro, incluyendo su creciente cobertura 5G, para ofrecer internet fijo a domicilio a través de un módem. De esta manera, la compañía extiende su oferta a clientes que se encuentran fuera de la zona de cobertura de su red de fibra óptica.

internet (1) Su sistema utiliza satélites no geoestacionarios, lo que elimina la necesidad de antenas externas o equipos adicionales para los usuarios.

Los precios del paquete de 400 GB

El nuevo servicio de Claro se promociona con una oferta especial vigente desde el 20 de octubre al 30 de noviembre de 2025. La propuesta está enfocada en un paquete de alta capacidad de datos:

Plan Mensual: El servicio se ofrece con un plan de 400 GB de internet

El servicio se ofrece con un plan de 400 GB de internet Velocidad: La velocidad máxima de descarga es de hasta 100 MB

La velocidad máxima de descarga es de hasta 100 MB Costo Mensual: El precio final es de $16.999 por mes

El precio final es de $16.999 por mes Costo del Router:El cliente debe adquirir un router autoinstalable a un precio de $165.600, con opciones de financiación.

Además del plan de 400 GB, en su sitio web la empresa también menciona una versión base con una velocidad de navegación de hasta 10 MB y 200 GB por mes. Una vez agotados los gigas, el usuario puede realizar recompras de paquetes de 50 GB por 30 días. Es importante destacar que el servicio está sujeto a factibilidad técnica y cobertura.

encuesta internet jovenes.jpg

Instalación simple de la Internet inalámbrica de Claro para las viviendas

Una de las grandes ventajas de este servicio es que elimina la necesidad de la visita de un técnico: la instalación es 100% autoinstalable y sin cargos de activación.

El proceso de instalación es simple y se realiza en tres pasos: colocar el chip de Claro en la ranura del equipo, conectar el router a la corriente eléctrica y esperar hasta que la luz se vuelva azul, momento en que el equipo se activa automáticamente (proceso que puede demorar hasta 6 horas). Para asegurar la mejor señal, Claro recomienda colocar el router sobre una mesa y alejado de fuentes de interferencia como heladeras y microondas.

Sin embargo, el servicio tiene una restricción geográfica estricta: el router está diseñado para funcionar únicamente dentro del hogar y la dirección de activación que se informó al vendedor. Si el usuario intenta activarlo o llevárselo a otro domicilio, el equipo se bloqueará, limitando su uso a la ubicación original.