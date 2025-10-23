Cómo sigue el viento en Neuquén: el pronóstico para los próximos días y el finde

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó cómo sigue el clima de cara al finde y la próxima semana.

El final de esta semana estará marcado por vientos de hasta 70 km/h , nubosidad variable y precipitaciones de cara a la semana próxima. Así lo indico la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) en su pronóstico extendido a seis días.

El organismo interprovincial difundió, además, que "en cordillera, los valles y la meseta centro oeste de la Región, vientos del sudoeste hoy y mañana con inestabilidad en montaña".

Para el finde, la AIC pronostica el ingreso de "aire frío con lluvias y nevadas en cordillera. Se intensifica el ingreso de aire frío polar hacia el lunes con precipitaciones en toda la región. Probables neviscas en áreas de meseta".

viento en neuquen-07.jpg Claudio Espinoza

Qué dice el pronóstico de la AIC para los próximos días

Este jueves 23 el cielo estará cubierto y se irá despejando conforme avance la jornada. El viento irá en aumento, llegando a ráfagas del suroeste de 67 km/h. La temperatura llegará a un máximo de 27°C durante la tarde y descenderá hasta 2°C a la noche.

El viernes 24 el viento será moderado, entre 39 km/h y 55 km/h. El cielo continuará despejándose hasta quedar sin nubes por la noche. La temperatura será templada, con un pico de 20°C por la tarde y refrescando hasta 0°C hacia el final de la jornada.

Para el sábado 25, el cielo se cubrirá progresivamente hasta quedar completamente nublado. La temperatura llegará hasta los 23°C y descenderá a 7°C en a medida que avance el día. El viento será de leve a moderado, oscilando entre los 30 km/h y 50 km/h.

Luego de nublarse el sábado, para el domingo 26 se espera un día nublado y templado, con lluvias débiles y dispersas sobre el final de la jornada. El viento continuará siendo moderado, llegando a ráfagas de 45 km/h.

AM-cielo-nublado-lluvia-plomizo-Neuquen-(2).jpg El cielo aplomado durante el fin de semana en Neuquén. Agustín Martínez

El comienzo de la próxima semana estará marcado por un considerable descenso de las temperaturas y probabilidad lluvias y chaparrones aislados. El lunes 27, la máxima será de 7°C y la mínima rondará los 2°C. El viento será leve, con ráfagas de hasta 30 km/h.

El martes 28 mejorarán las condiciones climáticas pero se mantendrá frío, con una máxima de 14°C y mínima de 0°C. El viento tendrá una intensidad similar a la del lunes, con ráfagas de 30 km/h. El cielo se despejará casi completamente hacia la noche.

La tormenta cada vez más alejada de Neuquén: el SMN emitió alerta naranja en cuatro provincias

Para el viernes 24, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica fuertes tormentas para el norte de la provincia de Buenos Aires, este de Córdoba, sur de Santa Fe y oeste de Entre Ríos.

"El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente", indicó el SMN.