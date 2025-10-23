El curioso dato en un grupo de chat que casi hace saltar la banca en la Quiniela

Son una banda "numerosa y hermosa" de veteranos que se conocieron en una agencia de quiniela de Cipolletti y una casualidad sorprendió a todos.

El grupo de chat se denomina "los fiesteros de la 40". Se juntan los viernes a celebrar la vida, ya son amigos.

Una agencia de quiniela del centro de Cipolletti unió sus caminos. Allí se conocieron la mayoría de estos hombres y mujeres mayores de 50 años , en promedio, a los que les gusta despuntar el vicio con una jugadita y forjaron una hermosa amistad.

Gran anfitriona y supersociable, Valeria , la dueña del recinto quinielero fue la que impulsó esa camaradería entre estos vecinos que en su mayoría residen cerca del comercio ubicado en la calle Irigoyen al 800 y son sus clientes.

“Los fiesteros de la 40” , se denominan ellos en el grupo de chat y no hay viernes por la noche en la que no se junten a compartir una cena, un vino, anécdotas, recuerdos...

La increíble pista quinielera

En ese contexto, se sabe que en materia de juego hay muchos que se basan en las casualidades o en las señales del destino a la hora de hilvanar sus apuestas: un número de patente, turno del banco, un sueño, etc…

Y este martes, el que no hizo plata de ese grupo fue porque no quiso, ya que el dato estuvo y lo aportó la propia Valeria, de dilatada trayectoria en el mundo del juego de azar.

Desde el avión, a punto de despegar rumbo a Buenos Aires, la mujer envió bien temprano al grupo la imagen del pasaje con el asiento asignado por la compañía: 32 F. “Buenos días, dejo la fija para hoy. Jaja, recuerden que sale cada vez que viajo”, advirtió con picardía pues evidentemente había antecedentes similares de impactos azarosos vinculados a sus vuelos.

acierto agenciera La pista que envió la agenciera al grupo de amigos de su agencia.

Lo cierto es que la jornada fue transcurriendo en nuestra ciudad y en el grupo quedó flotando ese dato: hubo quienes siguieron la intuición y otros que no alcanzar a ir a confeccionar la jugada pero se quedaron con el temor a que salga, que luego se transformó en una pequeña culpa…

Es que horas más tarde, reapareció la agenciera on line con el resultado puesto y sacando chapa al mostrar un extracto de las estadísticas del día en la que se observaba que en La Primera de Río Negro había salido el 3032 (el 32 justo significa el dinero en la jerga timbera).

Enseguida, en medio del asombro generalizado, llovieron los comentarios de sus compañeros del grupo, entre los que celebraban haber ganados y los que desperdiciaron la ocasión de hacerse unos pesitos.

acierto El resultado oficial con el 32 a la cabeza. ¿Salto la banca en Cipolletti?

La pista estaba justamente en la pista de aterrizajes. Algunos levantaron vuelo con el dato y otros dejaron pasar el tren y el avión…

Rionegrinos suertudos

El sorteo número 3314 del Quini 6, realizado el pasado domingo, puso en juego un superpozo de más de 7.300 millones de pesos en sus distintas modalidades. En la edición “Siempre Sale”, dos apostadores de Río Negro resultaron ganadores con cinco aciertos y se llevaron más de 24 millones de pesos cada uno.

El dato fue confirmado por los resultados oficiales publicados por la Lotería de Santa Fe, organizadora del juego.