En el acto por el Día de la Lealtad Peronista, Axel Kicillof apuntó contra Milei: "Catástrofe social"

El gobernador de provincia de Buenos Aires recordó a Juan Domingo Perón y dijo que honrarlo es "decirle 'basta' a la política económica del Gobierno Nacional.

Desde San Vicente, Axel Kicillof pidió "recuperar el sentido original del peronismo" y cuestionó el ajuste económico. El gobernador de la provincia de Buenos Aires encabezó su propio acto por el Día de la Lealtad Peronista junto a los candidatos a diputados Jorge Taiana y Juan Grabois.

En el acto, junto a intendentes y los principales dirigentes sindicales, aunque no estuvieron las principales figuras de La Cámpora, solo el senador, Wado de Pedro.

Kicillof hizo una breve referencia a la detención de CFK y luego se explayó en críticas a Javier Milei , como también resaltó que en la elección bonaerense se volvió a ganar una legislativa después de veinte años y llamó a construir una alternativa para las próximas elecciones presidenciales.

"Tenemos que dedicarnos a construir con unidad, con conciencia, con responsabilidad, aquello que el 27, en el año 27, va a devolver al peronismo a la Casa de Gobierno. En homenaje a Perón, a militar y a llenar las urnas de voto", lanzó.

"La presidenta del partido peronista está injustamente presa"

El gobernador no dudó en demostrar su apoyo a la ex presidenta y presidenta del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner. En su discurso, el líder de Movimiento Derecho al Futuro, indicó: "A los 80 años de ese 17 de octubre, 80 años en los que mil veces dieron por muerto al peronismo o intentaron destruirlo, pero llegamos en una situación realmente desastrosa desde el punto de vista democrático".

"Hoy, la presidenta del partido peronista, las dos veces presidenta de la Argentina, está injustamente presa, precisamente por honrar nuestras banderas", lanzó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BelenBartoli/status/1979212873122394191&partner=&hide_thread=false La mención directa de Kicillof hacia CFK en el acto del día de la lealtad en San Vicente. pic.twitter.com/ejiqaqTugF — María Belén Bartoli (@BelenBartoli) October 17, 2025

La crítica de Kicillof al Gobierno nacional: "La plata no alcanza"

El gobernador Kicillof, frente a una multitud, consideró que la situación que atraviesa la Argentina "es una catástrofe social", y un "desastre económico, productivo y laboral" y apuntó como el único responsable al presidente Javier Milei. Acto seguido, habló sobre el plan económico del gobierno nacional: "Está todo en quiebra. La plata no alcanza, no se llega a fin de mes. Y el desvergonzado del Presidente dice que no es verdad, porque si no habría muertos por las calles".

"Mirá Milei, mirá (Scott) Bessent, nuestro nuevo ministro, miren lo que está pasando: la plata no alcanza y las familias están atravesando un récord de endeudamiento", enfatizó haciendo referencia al acuerdo económico del país con el Tesoro de Estados Unidos.

"Fue a buscar los recursos del campo, los del Fondo, los del blanqueo y ahora a pedirle la escupidera al Tesoro norteamericano. Cuatro salvatajes. Nadie que está bien o tiene éxito necesita que lo salven cuatro veces", sentenció.

milei-bessent- Se trata de un mecanismo que se sumará al swap por el mismo monto.

Este acto del gobierno bonaerense se realizó por separado al acto principal con caravana hacia San José 1111, donde se encuentra el departamento de Cristina. Aunque no hay nada confirmado, se espera que el gobernador se haga presente en esta convocatoria.

En otro pasaje de su intervención, el ex ministro de Economía de la Nación se refirió al presidente Donald Trump y las promesas del gobierno libertario sobre las políticas en el país.

"A Donald Trump le mienten cuando le dicen que, por un puñado de dólares, van a poder erradicar al peronismo. Le quiero decir que aquel 17 de octubre cambió el idioma argentino: en nuestro país la dignidad se llama peronismo", sostuvo.