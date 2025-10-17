Dramático video: un perro quedó colgado en un ascensor y un vecino lo salvó con RCP

Se vivieron momentos de tensión. Un vecino apareció para salvarlo y quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Las cámaras de seguridad del edificio lograron registrar el momento en que la dueña de la mascota entra al ascensor.

Un dramático episodio tuvo lugar en un edificio, cuando un perro de raza Schnauzer quedó colgado en el ascensor y gracias a un vecino que escuchó lo que estaba pasando, el animal sobrevivió.

Las cámaras de seguridad del edificio del barrio porteño de Villa Crespo, lograron registrar el momento en que la dueña de la mascota entra al ascensor y el perro queda atrapado con su correa entre las puertas. Cuando el elevador comenzó a subir, el perro quedó suspendido en el aire, con riesgo de asfixia .

Segundos después, apareció en el palier el vecino que finalmente logró liberar al animal justo a tiempo. Primero lo desató, luego lo colocó en el suelo y comenzó a realizarle maniobras de RCP .

un perro quedó colgado de un ascensor y un hombre lo salvó haciéndole RCP

El impactante rescate al perro de la mano de un vecino héroe

Leo , el vecino que se convirtió en héroe, contó que tiene un estudio de grabación que está en el primer piso del edificio y escuchó la alarma del ascensor. "Por suerte, no estábamos con música fuerte, y ahí veo que la señora grita ‘¡Mi perro, mi perro!’. No entendí bien lo que pasaba hasta que bajé a la planta baja y ahí vi al perro colgado".

perro ascensor

"Lo puse en el piso y empecé a hacerle lo que sería un RCP de persona. Lo aprendí en otro trabajo que tengo además del estudio", detalló. Y agregó que después apareció el novio de la chica, que estaba en su departamento, y le entregó el perro.

Leo manifestó que espera que su heroica intervención sirva para concientizar a las personas a que aprendan a realizar RCP. “Mi idea armar alguna canción que de alguna manera explique cómo hacerlo con algún video que ayude a entenderlo”, mencionó en su diálogo con TN.

Cómo realizar RCP en perros y gatos

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es el conjunto de maniobras que se realizan cuando un animal presenta una parada cardiorrespiratoria, es decir, cuando no respira y su corazón no bombea sangre, para intentar llevar oxígeno a los tejidos del animal enfermo.

Si su mascota tiene latidos cardíacos pero no respira, debe realizarle respiración artificial. Si su mascota no tiene latidos cardíacos y no respira, puede realizarle reanimación cardiopulmonar (RCP) como se indica a continuación.

TikTok gato perro.png

1. Acueste a su mascota sobre su lado derecho, con la cabeza y el cuello suavemente extendidos y rectos.

2. Coloque su mano izquierda completamente debajo del pecho de la mascota donde estaría situado el corazón.

3. Coloque su mano derecha sobre el pecho de su mascota, donde se encuentra el corazón.

4. Con la palma de la mano derecha, presione firmemente la pared torácica sobre el corazón para estimular la actividad cardíaca. Para perros y gatos pequeños, use los dedos índice y pulgar. Coloque los dedos debajo del pecho y comprima el corazón entre ellos.

5. Comprima firmemente la pared torácica a un ritmo de 2 compresiones por segundo. En perros y gatos pequeños, comprima la pared torácica con suavidad, pero lo suficiente como para comprimir entre 1/3 y 1/2 de la pared torácica. Si también respira por su mascota, administre una respiración cada 6 segundos. Revise regularmente los signos vitales (consciencia, respuesta, movimiento, respiración).

6. Trasládelo al veterinario inmediatamente. Si lleva conductor, continúe con la RCP durante el traslado.