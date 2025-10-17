Brutal paliza a una joven en el "after" de una fiesta: "La podrían haber matado"

Se viralizaron imágenes impactantes del ataque que sufrió una joven en Rincón de los Sauces. Su madre dijo que su hija convulsionó y quedó inconsciente.

Un video viral en las redes sociales pone el foco en una brutal golpiza que tuvo lugar en el "after" de una fiesta en Rincón de los Sauces , donde al menos dos chicas agreden salvajemente a otra reducida en el piso, mientras el hermano de una de ellas filma la escena y arenga. El hecho causó gran conmoción en la localidad, y en señal de repudio, los agresores fueron escrachados por todos lados.

"No toman conciencia de lo que pueden ocasionar. Le dieron una patada en la cabeza que podría haberla matado . Doy gracias a Dios que fue a 2 centímetros por debajo de la sien". Suyai Ramos expresó así su angustia y preocupación tras la golpiza que recibió su hija Camila, de 19 años, en el "after" de una fiesta a la que había concurrido con amigas.

La joven vivió toda su infancia y adolescencia en la localidad. Pero en febrero se mudó con su familia a Plaza Huincul y regresa con frecuencia ya que le quedaron amigos y familiares, a los que visita.

brutal paliza rincón de los sauces

El viernes se trasladó hasta la casa de su tía, y el sábado 11 de octubre salió a un fiesta. Luego, fue con sus amigas al "after" que se celebraba en una chacra; y en ese contexto, recibió una brutal golpiza de la nada. Su madre cree que por poco no la matan. Lo cierto es que tuvo que ser hospitalizada, por las múltiples lesiones que sufrió.

El ataque fue protagonizado por dos jóvenes y el hermano de una de ellas. Mientras las chicas la golpearon, el varón filmaba la secuencia. Por los golpes, Camila convulsionó y quedó inconsciente. Tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital local, donde permaneció internada.

En las imágenes que circularon por redes sociales se ve cómo una de las agresores golpea a una joven que apenas puede mantenerse en pie, mientras la otra le propina una patada en la cabeza. "Ahí quedó inconsciente. Después empezó a convulsionar y la llevaron al hospital", relató Suyai. En el video también se observa al varón, hermano de una de las atacantes, alentando la golpiza.

"Mi hija se había ido el viernes y el lunes se volvía. Pero el domingo tuve que ir a buscarla al hospital. Cuando la fui a ver, ya le habían dado el alta. Me la encontré muy golpeada, llena de hematomas. Le patearon la cabeza, la rasguñaron, le duele todo el cuerpo", contó.

No fue un enfrentamiento

Ramos remarcó que no se trató de una pelea ni de un enfrentamiento previo. "No fue una riña. Ella no estaba peleando. No tenía problemas con las chicas que le pegaron. En realidad, le querían pegar a otra flaquita, y mi hija se metió para xdecirles que no lo hicieran. Ahí se le fueron encima de ella como leonas", expresó con indignación.

Según su relato, antes de que comenzara la filmación, el hermano de una de ellas interceptó a Camila para impedirle escapar. "Él fue el que arengó para que le sigan pegando. Cuando ya estaba en el piso, casi inconsciente, la otra chica le dio una patada en la cabeza. Doy gracias a Dios que fue dos centímetros más abajo de la sien, porque si no, capaz que me matan a mi hija", lamentó.

La madre aseguró que no existían conflictos previos entre las jóvenes y que todo ocurrió durante un "after" en una chacra propiedad de la familia Escudero, ubicada sobre la calle 11 del barrio ZR. "Tuvieron una fiesta y después se fueron ahí. Antes de mi hija, ya le había pegado a otra menor en la fiesta previa", denunció Ramos.

La defensa indignante de la madre de una de las agresoras

Tras el ataque, Suyai decidió llevarse a su hija de regreso a Plaza Huincul para protegerla. "Se vino conmigo, no quería que nadie la viera así. Tenía el pelo lleno de sangre. Le duele mucho la cabeza, y aunque la hinchazón bajó, todavía no se recupera del todo", explicó.

Asimismo comentó que, posterior al hecho, las amigas de su hija fueron hasta la casa de la familia en conflicto, de donde salió la madre de una de las agresores y dijo que Camila "se la había buscado" porque "le tenían envidia, porque se comía a los machos".

En respuesta, Suyai comentó que su hija desde hace 8 meses que no está en pareja con nadie, y lleva una vida tranquila. Mientras tanto, la preocupación sigue latente, ya que si bien ella reside en Plaza Huincul, tienen familiares en Rincón de los Sauces que pueden ser amendrentados. Tanto es así que la tía de la joven víctima ya recibió una visita atemorizante.

Según reveló Suyai, un día después de la agresión, integrantes de la familia de las agresoras fueron hasta la casa de su hermana en Rincón para conseguir su número de teléfono e increparla. "Por suerte, justo no estaba. Fueron una chica y el varón individualizado en el video. Solo estaban mis sobrinos", señaló.

La situación es complicada porque, además de todo lo que se cuenta y observa en las imágenes impactantes, el muchacho que participa de la agresión ya tiene antecedentes penales por violencia de género.

"Espero que le pongan un freno a esa familia, porque van a terminar matando a alguien. Mi hija la contó de suerte", enfatizó Suyai.

Hasta el momento no se radicó una denuncia formal, aunque la familia no descarta hacerlo en los próximos días. Mientras tanto, el caso generó fuerte repudio en la comunidad, que reclama justicia y sanciones para las agresoras.