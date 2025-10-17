Pablo Laurta habló en su traslado hacia Córdoba: "Me tapan para que no hable"

Tras comparecer ante la Justicia de Entre Ríos por el homicidio de Martín Palacio, el femicida fue trasladado a Córdoba para declarar por el doble femicidio.

El uruguayo Pablo Laurta no solo es acusado por ser el autor del doble femicidio en Córdoba , sino también por el homicidio al chofer de aplicación Martín Palacio, que fue encontrado descuartizado en Entre Ríos , provincia donde fue detenido.

Tras comparecer ante la Justicia y dictaminar 120 días de prisión preventiva , Laurta será trasladado del penal hacia la provincia de Córdoba para pasar por un proceso similar, aunque en este caso por el femicidio de su ex pareja y ex suegra seguido del secuestro de su hijo menor de edad.

Al salir de la Fiscalía de Concordia, el sujeto fue custodiado bajo un amplio operativo de seguridad. A pesar de la presencia policial, Laurta se expresó ante las cámaras de los medios presentes y manifestó: "Me tapan para que no hable" .

"Me tapan para que no hable": el femicida Pablo Laurta volvió a romper el silencio en pleno traslado

Para el traslado a Córdoba, se tendrán "todas las precauciones"

Según NA el detenido será trasladado primero desde Concordia hasta Gualeguaychú y luego a la cárcel de Bouwer en Córdoba. Inmediatamente, será indagado por los fiscales cordobeses que llevan adelante el caso de los femicidios de Luna y Mariel y probablemente también le dictarán prisión preventiva.

En las próximas horas será indagado por los fiscales que llevan adelante el caso por los femicidios y también se le dicte la prisión preventiva.

El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dio detalles de cómo será el traslado de Laurta: "Vamos a tener todas las precauciones que requieren este tipo de casos. Será una cápsula de unidades especiales de diferentes áreas", indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/1979253442100019598&partner=&hide_thread=false LAURTA EN UNA CÁRCEL COMÚN

- Pablo Laurta quedó alojado en la cárcel de Gualeguaychú a la espera de su traslado a Córdoba para ser indagado por doble femicidio. pic.twitter.com/aAH2y11nIa — Vía Szeta (@mauroszeta) October 17, 2025

Doble femicidio: la pericia psiquiátrica que dejó libre a Pablo Laurta en el 2024

Se conoció el resultado de la pericia psiquiátrica realizada a Pablo Laurta, a la que se sometió en 2024. Además del crimen de un chofer de una aplicación de viajes al que había contratado previo a los brutales hechos.

Laurta está detenido con prisión preventiva por 120 días, en principio, por la muerte del remisero, pero aún resta saber qué sucederá con su situación judicial respecto de los femicidios.

En este contexto, se pudieron conocer detalles sobre la detención que tuvo lugar en el 2024, en esa ocasión fue por desobediencia a la autoridad, tras incumplir la restricción de acercamiento hacia Luna Giardina, su expareja - a quien asesinó- impuesta por el Juzgado de Violencia Familiar. En aquel momento, la pericia psicológica y psiquiátrica determinó que "no revestía peligrosidad".

El informe al que tuvo acceso Clarín, indica que el uruguayo no evidenciaba trastornos mentales graves y no representaba riesgo "para sí ni para terceros".

"Indicadores de sensibilidad paranoide"

aurta había tenido una actitud acosadora y de gran peligro. Un vecino relató a diversos medios que el femicida "estuvo durmiendo dos o tres noches en el techo de la casa, abajo del tanque y desde ahí las acosaba".

"Producto del examen actual y de su relato, no se observan elementos psicopatológicos compatibles con alteración morbosa o insuficiencia de sus facultades mentales. No se advierte riesgo cierto e inminente para sí ni para terceros", señalaba el documento firmado por la psicóloga Marcela Scarafia y el psiquiatra Sebastián Nigro.