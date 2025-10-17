Doble femicidio: los detalles de la pericia psiquiátrica que dejó libre a Pablo Laurta en el 2024

Mató a su expareja y su exsuegra llevando a cabo un macabro plan. Ya había sido detenido pero decidieron liberarlo.

Pablo Laurta está detenido con prisión preventiva por 120 días en principio, por la muerte del remisero.

En el marco de la investigación por el doble femicidio que conmocionó a Córdoba , se conoció la pericia psiquiátrica realizadas a Pablo Laurta , acusado de asesinar a su expareja y su exsuegra seguido del secuestro de su hijo. Además del crimen de un chofer de una aplicación de viajes al que había contratado previo a los brutales hechos.

Laurta está detenido con prisión preventiva por 120 días en principio, por la muerte del remisero, pero aún resta saber qué sucederá con su situación judicial respecto de los femicidios.

En este contexto, se pudieron conocer detalles sobre la detención que tuvo lugar en el 2024, en esa ocasión fue por desobediencia a la autoridad, tras incumplir la restricción de acercamiento hacia Luna Giardina, su expareja - a quien asesinó- impuesta por el Juzgado de Violencia Familiar. En aquel momento, la pericia psicológica y psiquiátrica determinó que " no revestía peligrosidad".

El informe al que tuvo acceso Clarín, indica que el uruguayo no evidenciaba trastornos mentales graves y no representaba riesgo "para sí ni para terceros".

pablo laurta prisión preventiva

Laurta tenía "indicadores de sensibilidad paranoide"

En aquel entonces, Laurta había tenido una actitud acosadora y de gran peligro. Un vecino relató a diversos medios que el femicida "estuvo durmiendo dos o tres noches en el techo de la casa, abajo del tanque y desde ahí las acosaba".

"Producto del examen actual y de su relato, no se observan elementos psicopatológicos compatibles con alteración morbosa o insuficiencia de sus facultades mentales. No se advierte riesgo cierto e inminente para sí ni para terceros", señalaba el documento firmado por la psicóloga Marcela Scarafia y el psiquiatra Sebastián Nigro.

El dictamen también sostuvo que el uruguayo no tenía antecedentes penales y recomendó únicamente que realizara un tratamiento psicológico y psiquiátrico ambulatorio "con control estricto respecto de su regularidad y evolución".

pablo laurta plan criminal Laurta está detenido y este miércoles prestará declaración indagatoria.

Los informes psicológicos también registraron en él "indicadores de sensibilidad paranoide", aunque sin evidencias de delirio o psicosis activa.

El macabro plan para cometer el doble femicidio

También en los últimos días, en el marco de la investigación se conocieron escalofriantes detalles de su macabro plan. Según reveló el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, Laurta estuvo durante diez días practicando kayak para poder concretar su plan de cruzar el río Uruguay y poder ingresar a Argentina sin dejar rastros. El ministro lo calificó como "una mente criminal metódica".

El funcionario detalló que el creador de "Varones Unidos" alquiló una cabaña en Salto (Uruguay), "deja su auto particular allí, practica durante diez días cómo manejar el kayak y se cruza a nuestra provincia, donde esconde la embarcación en un monte de Puerto Yeruá".

Este lugar que eligió para cruzar, tiene la particularidad que entre las costas de Argentina y Uruguay hay una distancia de 800 metros. Al dejar el kayak cuando llegó a Entre Ríos, lo escondió en un monte y se subió a un micro hacia la ciudad de Concordia.

Doble femicidio Córdoba

Al llegar a Córdoba, cometió el brutal crimen que había planificado. Asesinó a su exnovia Luna Micaela Giardina, su exsuegra Mariel Zamudio y acto seguido secuestró a su hijo que cumplió 6 años este martes, a quien pudieron rescatar cuando lo atraparon en un hotel.

El autor del doble femicidio se negó a declarar por el crimen del chofer: qué pasará ahora

Luego de casi cuatro horas de audiencia el pasado miércoles, Pablo Laurta, autor del doble femicidio en Córdoba y presunto autor del asesinato del chofer Martín Palacios, se negó a prestar declaración por este último crimen.

Se confirmó que, por pedido de su abogado oficial, no prestó testimonio ante la fiscal. El acusado ingresó a la Fiscalía de Concordia cerca de las 9.30 y hasta las 13.00 horas estuvo reunido con su abogado: "Se creyó que por el tiempo que transcurrió estaba declarando, pero finalmente se negó".