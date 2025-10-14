Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo que encontraron desmembrado es del chofer desaparecido

Martín Palacios habría sido contratado por Pablo Laurta para que lo lleve a Córdoba. El ministro de Seguridad confirmó el brutal hallazgo.

En medio de los rastrillajes que realizaba la Policía de Entre Ríos para dar con el paradero de Martín Palacios, el chofer de aplicación de 49 años que h abría llevado a Pablo Laurta a Córdoba - autor del doble femicidio de su expareja y su exsuegra -se dio con un brutal hallazgo.

Este martes por la mañana el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó que "en un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios". "Estaba desmembrado: le faltaban la cabeza y los brazos ", dijo una fuente cercana al caso a La Nación.

chofer cadaver entre rios

"Estamos ante una verdadera mente criminal"

A su vez, reveló que ya se ordenó la autopsia y un eventual análisis de ADN para confirmar la identidad de la víctima y Policía Científica trabaja en el cotejo de los tatuajes del torso encontrado.

"Va a llevar por lo menos una semana cotejar los resultados y confirmar si se trata de esta persona. Creemos en un 99 por ciento que es él", indicó el titular de la cartera de Seguridad.

Para determinar más detalles del caso, el ministro de Seguridad Roncaglia, y el jefe de la policía provincial, comisario general Claudio González, viajaron hacia el lugar del hallazgo del cadáver en helicóptero. En conferencia de prensa, el funcionario provincial sostuvo que "estamos ante una verdadera mente criminal metódica".

"Laurta tuvo un plan para venir y asesinar a estas dos mujeres y a Martín, fue un plan desde que salió de Uruguay", sumó.

ministro roncaglia conferencia de prensa

Inclusive, según se pudo confirmar la última comunicación con su familia fue luego de que aceptara un viaje contratado por Laurta. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que la principal hipótesis indica que el hombre acusado del doble femicidio habría matado al chofer antes de ingresar a Córdoba.

Cuál sería el vínculo entre Pablo Laurta y el chofer desaparecido

Este lunes por la mañana se conoció el video de una cámara de seguridad donde se puede ver a Laurta junto a Palacios en la Terminal de Ómnibus de Concordia. Según las autoridades, el automóvil coincide con la descripción brindada por los familiares de Palacios.

Palacios habría sido el remisero contactado por Laurta para que lo llevara desde Entre Ríos hasta Córdoba. Vecinos de la zona contaron que vieron al acusado bajarse solo del vehículo, rociarlo con nafta, prenderlo fuego y luego alejarse caminando por un campo privado.

chofer desaparecido 2

La última ubicación del celular de Palacios se registró en la localidad de Federación, a menos de 70 kilómetros de Concordia, el pasado 7 de octubre y que desde entonces no hay rastros.

En la conferencia de prensa, el ministro reveló que "Palacios tenía dos teléfonos que dejaron de funcionar en General Campos, a las 23 de ese 7 de octubre. Fue detectado en distintas cámaras de la provincia circulando, en un tránsito errático, por caminos vecinales. Fue detectado cargando combustible en San Salvador a las 3 de la mañana". El interrogante es qué pasó con Martín Palacios, ya que en un momento el Toyota Corolla se registró sólo con una persona.