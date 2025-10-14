Se celebró un consolidado encuentro gastronómico en Villa Traful: de qué se trata "Traful invita"

El Hotel Alto Traful es sede de este evento que reúne a cocineros, productores y amantes de la buena gastronomía.

Villa Traful volvió a vestirse de fiesta con la novena edición de “Traful Invita” , el ya consolidado encuentro gastronómico que reúne a cocineros, productores y amantes de la buena gastronomía en un entorno natural incomparable. Durante el fin de semana, el Hotel Alto Traful fue escenario de una nueva celebración de la cocina patagónica, combinando aromas, sabores y paisajes únicos.

Según contaron desde la organización del evento, en esta edición participaron los reconocidos chefs Sebastián Mazzuchelli y Martín Páez como cocineros invitados, quienes compartieron su talento y creatividad junto al chef anfitrión Emanuel Antimi, responsable de la propuesta gastronómica del hotel. Juntos ofrecieron un menú que exaltó los productos regionales y la identidad culinaria de la Patagonia, con platos que emocionaron tanto a los visitantes como a los locales.

El encuentro contó además con la participación de Bodega Malma, que acompañó cada paso gastronómico con una cuidada selección de vinos patagónicos. Las degustaciones guiadas y maridajes fueron uno de los momentos más disfrutados del evento, resaltando el potencial enoturístico de la región y la sinergia entre gastronomía y vino.

Durante todo el fin de semana, el clima acompañó con jornadas soleadas que invitaron a explorar los alrededores de Villa Traful, su lago de aguas turquesas y sus bosques nativos. La música en vivo y el ambiente distendido completaron una experiencia que una vez más reafirmó el espíritu hospitalario y auténtico de este rincón de la Patagonia.

Con el cierre de esta novena edición, Hotel Alto Traful renueva su compromiso de seguir promoviendo la cultura gastronómica patagónica y fortaleciendo a Villa Traful como destino turístico de excelencia.

La invitación queda abierta para descubrir este lugar mágico durante la temporada de primavera-verano, ideal para disfrutar de la naturaleza, los sabores locales y la calidez de su gente.

Según difundieron desde la organización, se pueden hacer reservas en el hotel mediante su sitio web: altotraful.com.ar y su Instagram @hotelaltotraful

Después de un invierno difícil, apuestan al verano con promociones y un previaje

Después de una temporada invernal difícil por la falta de nieve en los cerros y un contexto cambiario poco competitivo, los operadores turísticos de Neuquén se ilusionan con la posibilidad de compensar sus ingresos con la llegada de más viajeros en las vacaciones de verano. Desde le gobierno provincial explicaron que apuntalarán la demanda interna con promociones y estrategias de preventa para fomentar los destinos locales.

La reciente temporada invernal, marcada por la "falta de nieve" en los principales centros de esquí y un "contexto coyuntural difícil" para el turismo receptivo a nivel nacional, dejó valiosas lecciones para la provincia. A pesar de estos inconvenientes, Sergio Sciacchitano destacó que Neuquén logró una temporada "aceptable o digna", gracias a una profunda "diversificación de productos y destinos".

"Es prematuro dar un número exacto de reservas para la temporada de verano, pero todas las señales apuntan a que será una temporada sólida para Neuquén", aseguró en una entrevista con LMNeuquén. "En enero pasado, la provincia alcanzó ocupaciones de entre el 70 y el 75%, con fines de semana que incluso superaron esos valores, lo que demuestra que la demanda ya está instalada y que los visitantes eligen cada vez más nuestra oferta", dijo.

Con la mirada puesta en la temporada de verano, NeuquénTur trabaja en acciones de promoción para contrarrestar un contexto desfavorable para el turismo receptivo. El presidente de NeuquénTur confirmó el objetivo de relanzar el programa "Viaje Neuquén", un esquema de previaje y de reembolso que tuvo una "buena repercusión, ha sido importante, sobre todo para el turismo interno".