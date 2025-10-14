Doble femicidio en Córdoba: el futuro desgarrador del nene secuestrado por Pablo Laurta

El pequeño quedó solo luego de que su papá matara a su madre y abuela. Este martes cumple 6 años y aún se encuentra en un estado de shock.

Un brutal hecho causó gran conmoción en la provincia de Córdoba en los últimos días, luego de que se confirmara que Pablo Laurta cometió el doble femicidio de su expareja y su exsuegra, además del secuestro de su hijo y el hallazgo de un cuerpo decapitado en Concordia, Entre Ríos, que podría ser Martín Sebastián Palacios, el chofer desaparecido con quien tuvo contacto antes de estos sangrientos hechos.

El futuro de un nuevo capítulo en este caso que es totalmente desgarrador. En este martes -que cumple 6 años-, el menor de edad quedó huérfano con su papá preso y su madre asesinada , lo que lleva a un gran trabajo de contención por parte del Ministerio de Desarrollo Humano de Córdoba.

La titular del área, Liliana Montero, explicó cómo será el acompañamiento y la protección para el menor en las próximas horas . "Nuestro equipo tenía la misión central de indagar con qué familia podía ir el niño", explicó en diálogo con El Doce.

Doble femicidio Córdoba

El futuro de un nene que quedó solo

La ministra reveló que desde Entre Ríos se activó un protocolo para que se hagan las primeras contenciones, hasta que logre llegar con el equipo de Córdoba. Asimismo, dijo que los equipos de la provincia descartaron la posibilidad de que el nene fuera derivado a una residencia. "Lo mejor en este caso es que el niño esté en una familia de un entorno que le sea familiar", remarcó la funcionaria.

Por ese motivo, una de las alternativas que evalúan las autoridades es que el niño sea trasladado a una familia de emergencia, es decir, hogares especialmente preparados para recibir a menores en contextos críticos, aunque de manera temporal.

"Ayer y hoy nuestro equipo estuvo evaluando esta posibilidad en el entorno comunitario del niño", sostuvo Montero. Por el momento, una tía del menor oriunda de Chile se hizo presente en la provincia para acompañar el proceso.

nene doble femicidio (1)

De esta forma, el equipo interdisciplinario está analizando la posibilidad de vincular al pequeño con otros familiares biológicos. Hasta el momento, se desconoce el estado psicológico del nene.

Los profesionales trabajan para aliviar el efecto traumático de lo vivido, pero estiman que el chico se encuentra en un estado de shock.

La madre del autor del doble femicidio se presentó ante la Justicia para cuidar a su nieto

En esta compleja situación Estrella, madre de Pablo Laurta, confirmó en diálogo con la radio Splendid AM990 que se puso a disposición de la Justicia para cuidar a su nieto si es que no hay ningún tutor disponible y expresó que nunca más volverá a hablarle a su hijo.

"Simplemente me puse a disposición si es que no hay tutor para el niño", contó en diálogo con el periodista Antonio Fernández Llorente.

La mujer, en comunicación desde Uruguay, señaló que hasta hace un tiempo mantenía contacto con el menor hasta que su hijo "le llenó la cabeza a la madre (Luna) de que yo le iba a sacar al niño".

"Trataré de buscar un documento en el que yo le mandé un mensaje a Luna (Giardina) en el que decía que jamás iba a hacer una cosa así", sumó.