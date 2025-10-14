El mensaje que permitió la captura de Pablo Laurta, autor del doble femicidio en Córdoba

El hombre mató a su expareja y a la madre de ella, luego escapó con su hijo. Sospechan que además asesinó a un chofer. Cómo logró llegar a él la policía.

La detención del femicida tuvo lugar en un hotel en la provincia de Entre Ríos, donde se había hospedado con su hijo.

Un doble femicidio conmocionó a todos este fin de semana en Córdoba. En su vivienda en Villa Serrana, Luna Giardina fue asesinada el sábado por la mañana al igual que su madre, Mariel Zamudio. Posteriormente, el hijo de Giardina fue secuestrado por su padre Pablo Laurta, la expareja de la joven, quien fue detenido este domingo después de permanecer todo un día prófugo.

La detención del femicida tuvo lugar en un hotel en la provincia de Entre Ríos, donde se había hospedado con su hijo. Se presume que las intenciones era para poder cruzar la frontera . De acuerdo a lo que informaron fuentes del caso, el menor de 5 años. identificado con las iniciales P. R. L. está en buenas condiciones de salud.

Para dar con el paradero del hombre, fue clave el rol que cumplió una recepcionista del Hotel Berlín de Gualeguaychú donde el femicida había decidido alojarse junto al nene. Ella fue quien reconoció al fugitivo en redes sociales y alertó a su jefe : "Daniel, me apareció eso en Instagram. Y el muchacho está alojado acá con el nene".

Cómo fueron los momentos previos a la detención del autor del doble femicidio

Daniel Merlo, dueño del hospedaje, brindó detalles a medios locales de cómo se llevo a cabo la operación para la captura del menor de edad y Laurta.

"Ingresó una reserva telefónica a las 18:20 y llegó a las 20:10 del sábado. Hizo el check in normal, con su DNI argentino, y presentó un papel que confirmaba que el niño era su hijo. Hicieron el ingreso como cualquier turista, con una reserva por una sola noche", indicó en diálogo con Canal 9 Litoral.

Respecto a la captura se produjo el domingo, ocurrió en momentos en que Laurta bajaba la bandeja del desayuno a la recepción. "Cerca de las 11:30 o 12, bajó con normalidad y preguntó si les podían preparar algo para desayunar, porque se habían dormido. Las chicas de la cafetería accedieron y se lo llevaron", comentó.

Tras el aviso de la Alerta Sofía por parte de su empleada, no dudó en informar rápidamente a las autoridades el paradero del hombre. Minutos después, la policía llegó al hotel y arrestó al acusado sin resistencia. En la habitación 209 los investigadores hallaron varios elementos personales y pertenencias del niño.

Quién es Pablo Laurta, el detenido por el doble femicidio y secuestro de su hijo

El hombre, de nacionalidad uruguaya, fue capturado junto su hijo en la provincia de Entre Ríos, tras escapar de la provincia de Córdoba, luego de haber asesinado a su expareja y su exsuegra.

El sospechoso tenía denuncias previas por violencia de género. Según reconstruyeron los investigadores, la familia había vivido en Uruguay hasta que Giardina, estudiante de Agronomía, escapó a la Argentina con Pedro porque su esposo habría intentado ahorcarla en 2023. La mujer contaba con un botón antipánico, pero no llegó a activarlo al momento de la agresión.

En redes sociales se veía un fuerte activismo antifeminista y anti género. Se mostraba como un ferviente impulsor de la cuenta "Varones Unidos" y compartía constantemente publicaciones contra lo que él denominaba la "justicia feminista". Su fanatismo por Donald Trump y su defensa del actor Johnny Depp durante su juicio por violencia de género también eran recurrentes.