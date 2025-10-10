Doble femicidio en Bahía Blanca: detienen a un familiar de las víctimas como sospechoso

Sigue la investigación por el crimen de madre e hija, halladas calcinadas tras un incendio. El detenido tiene una moto similar a la que vieron los vecinos.

Un familiar de la madre y la hija que fueron halladas calcinadas en una habitación tras un incendio en una vivienda de Bahía Blanca , fue demorado este jueves por la tarde en el marco de la investigación y en la que le secuestraron una motocicleta, similar a la que habría sido vista por los vecinos el día del hecho.

Pese al hermetismo de la investigación trascendió que el hombre fue demorado en una zona del paraje conocido como Calderón , sobre un sector de la ex ruta nacional 3, en las afueras de dicha ciudad bonaerense y en el marco de un allanamiento de urgencia ordenado por el fiscal Jorge Viego, quien lleva adelante la investigación.

En el marco del operativo, los policías secuestraron una motocicleta, que tendría similares características a las que vecinos del lugar habrían visto durante las horas previas al incendio en la casa ubicada en la calle Santa Fe al 2.300 del barrio Thompson.

doble femicidio bahia blanca 2

Un investigador expresó que el hombre identificado como Maximiliano Velázquez tiene una relación familiar, ya que es tío de Mariana Bustos y primo de Miriam Velázquez, hija y madre fallecidas el miércoles tras el incendio en la casa de dos plantas.

El hombre fue trasladado a dependencias de la comisaría primera de dicha ciudad, en la que en las próximas horas deberá responder o no ante el fiscal que investiga el hecho.

En tanto que los cuerpos de las dos mujeres deberán ser sometidos a distintas pruebas durante la autopsia a raíz del estado en la que ambos se encuentran.

En ese contexto se señaló que se tomaron diversas muestras para llevar a cabo informes complementarios, cuyos resultados se le indicarán a la fiscalía la próxima semana y que permitirán completar el informe y posibilitar que el profesional médico que tiene a cargo esa tarea, arribe a una conclusión.

Las informaciones donde se descartan o confirman otras situaciones no fueron comunicadas de manera oficial por la fiscalía, que se encuentra abocada a dilucidar lo sucedido en torno a la muerte de las dos mujeres, agregaron las fuentes consultadas.

doble femicidio bahia blanca

Es que, tras el episodio y según relataron vecinos del sector, se habrían escuchado detonaciones similares a la de un arma de fuego, además de la supuesta presencia de una persona que habría concurrido a la vivienda en una motocicleta horas previas al siniestro, situaciones que son analizadas por los investigadores.

Tras el incendio y el hallazgo de los dos cuerpos también los policías hallaron en la casa una motocicleta que no contaba con la respectiva tapa de combustible, como así también percibieron olor a combustible en un juego de sillones de la vivienda, por lo que se llevaban a cabo distintas pericias.

En el marco de la causa, también los investigadores analizaban las relaciones que tenía la mujer y su hija con terceras personas, con allegados y hasta con el entorno para tratar de determinar, entre otras hipótesis, lo que pudo haber sucedido.

Cuál es la fuerte hipótesis que investiga la policía

Una de las hipótesis que suena fuertemente es que se cree que en la noche de martes, el principal sospechoso habría mantenido un altercado con ella, la mató y luego asesinó a su hija, que estaba en la vivienda. Después de eso, el hombre habría iniciado el fuego para tratar de borrar evidencias del crimen.

Según Leandro, hijo y hermano de las mujeres, Adriana tenía relaciones circunstanciales, pero no era habitual que madre e hija compartieran momentos juntas en la habitación donde fueron encontradas.

casa femicidio bahia blanca

"Hubo una clara intencionalidad, había ataques previos, amenazas y denuncias. Mi mamá y mi hermana tenían miedo", relató Leandro ante la prensa. Y agregó: "Mi hermana vivía para proteger a mi mamá, siempre denunciaron los ataques".

Sobre la escena del crimen, describió: "Son las dos habitaciones del fondo las que están prendidas fuego. Había muchísimo olor a nafta y en una habitación estaban ellas juntas". Dijo que fueron los vecinos quienes entraron al ver el humo, pero no escucharon nada previo: "Nunca salieron corriendo, no gritaron, nunca se escuchó nada".

Por último, defendió a las víctimas y su entorno barrial: “No era gente jodida; eran mujeres sanas, sin problemas con nadie. Parece un barrio medio turbio, pero no, son todos los vecinos reunidos, todos pendientes porque ellas estaban solas desde que falleció mi suegro. Siempre estaban atentos a los ruidos. Ella siempre avisaba si escuchaba algún ruido, era muy miedosa”