Con prisión preventiva: procesaron al exnovio de Lourdes Fernández

El empresario fue imputado por los delitos de lesiones leves, violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

El juez Diego Slupsky dictó el procesamiento con prisión preventiva de Leandro García Gómez , el exnovio de la cantante Lourdes Fernández , exintegrante de las Bandana. El empresario fue imputado por los delitos de lesiones, violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

Según la resolución judicial, el acusado continuará detenido y se le impuso un embargo de 15 millones de pesos. Además, se le ordenó informar si posee bienes para dar en garantía, bajo apercibimiento de una inhibición general de bienes. La Justicia porteña había rechazado días atrás el pedido de excarcelación presentado por la defensa de García Gómez, al considerar que existían riesgos procesales de fuga y que el imputado cuenta con antecedentes penales.

El caso tomó estado público luego de que la madre de Lourdes denunció la desaparición de su hija. La policía la encontró en el departamento del empresario, quien quedó detenido en el acto. En una transmisión en vivo junto a Fabiana Cantilo, Lourdes contó que había ido al departamento de su ex por su cumpleaños y que permaneció allí debido a un cuadro de fiebre. Explicó: “El domingo a la noche me agarró una fiebre tremenda y no pude levantarme, me quedé dormida dos días con mucha fiebre”.

image

La cantante de Bandana aseguró que el acusado “no volvió a agredirla” y se mostró triste por la decisión judicial. Sin embargo, el tribunal mantuvo la prisión preventiva de Leandro García Gómez, quien permanecerá detenido mientras avanza la investigación por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

El entorno de la artista pidió respeto y acompañamiento, mientras que fuentes judiciales adelantaron que en los próximos días se definirán nuevas medidas de prueba para esclarecer los hechos. Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso bajo la dirección del juez Diego Slupsky.

La feroz crítica de Yanina Latorre a Lourdes Fernández que generó polémica

La conductora de SQP, Yanina Latorre, fue contundente al hablar sin filtros en Desayuno Americano sobre el reciente vivo que Lourdes Fernández, integrante de Bandana, hizo junto a Fabiana Cantilo y en el contexto de las últimos hechos policiales que protagonizó la artista.

image

La cantante reapareció públicamente tras la denuncia por desaparición que había hecho su madre, Mabel, y después de haber sido encontrada por la policía en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez, actualmente detenido y acusado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género.

“Entiendo que Lowrdez está, no sé si captada por el tipo, psicopateada, pero ahora está todo el país preocupado por ella, toda la prensa, la madre, la hermana, y ella riéndose, burlándose, que estaba con una manta de tigre o de no sé qué en la cama”, comenzó diciendo Yanina en nota con el cronista de América TV.

En su descargo, Yanina fue tajante al remarcar que el caso no puede tomarse a la ligera. “Totalmente banalizado porque hay una denuncia muy grave. Él está preso y todo el mundo está preocupado por ella: la mamá, la hermana, toda la familia, todos nosotros”.

Embed - TRAS LA DENUNCIA A SU EX, LOURDES VOLVIÓ A LOS ESCENARIOS: "Un tropezón no es caída"

En medio de su discurso, Yanina Latorre le sugirió a Lourdes Fernández mantener silencio si no está en condiciones de hablar del tema con seriedad. “Entiendo que no lo quiere atacar, que ella crea que eso es amor, que debe estar amenazada, pero de ahí a ponerte a reír en un vivo con Fabiana Cantilo, la verdad, me parece poco serio”, expuso la conductora de SQP. Y cerró con contundencia con respecto a uno de los temas de la semana: “Si lo quiere seguir defendiendo, él está preso. De última, que se llame a silencio”.