Punto final: Nicki Nicole y Lamine Yamal se separaron en medio de un escándalo

Según comentó la periodista Yanina Latorre, la ruptura se habría producido por teléfono: el joven delantero ya había tenido que salir a negar una infidelidad.

El romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal , una de las parejas más comentadas de los últimos meses, habría llegado a su fin: la noticia fue dada a conocer por la periodista Yanina Latorre , quien reveló que la ruptura se produjo recientemente y que ambos decidieron tomar caminos separados.

La relación entre la cantante rosarina y el joven delantero del Barcelona , de tan solo 18 años, había generado una gran repercusión desde que la oficializaron en agosto. Su vínculo fue seguido de cerca tanto por los medios de comunicación como por el público, debido al contraste entre sus mundos y a la corta edad del deportista, considerado una de las grandes promesas del club catalán y del fútbol mundial.

Desde el inicio del romance, circularon múltiples teorías y especulaciones sobre el origen del amor. Algunos sostenían que se trataba de una estrategia de posicionamiento o una “movida de marketing” destinada a potenciar la imagen de ambas figuras en el plano internacional. Sin embargo, más allá de los rumores, la relación se mantuvo en pie durante varios meses y fue compartida públicamente por ambos en redes sociales.

Sin embargo, la panelista de "LAM" confirmó la separación a través de su cuenta de Instagram. “Se separaron. Fue por teléfono. Ella está acá en Buenos Aires y él en Barcelona”, detalló. Posteriormente, la periodista amplió: “Seguramente ella viaje a Barcelona a fin de año y verán qué les pasa mientras tanto”. De acuerdo con su versión, la ruptura se produjo hace aproximadamente una semana. "No sé por qué no querían que se sepa”, indicó la conductora de "Sálvese quien pueda", y concluyó: “Chicos, Nicki está soltera”.

Los rumores de infidelidad que golpearon a Lamine Yamal

Mientras tanto, algunos medios españoles aportaron nuevos datos sobre las posibles causas del distanciamiento. Según informaron portales del país europeo, el campeón de la Eurocopa con la selección española habría cometido una infidelidad y fue visto en un hotel de Milán junto a Anna Gegnoso, modelo e influencer italiana.

Ante las versiones de traición, el artillero blaugrana optó por hacer una breve aclaración pública en tono prudente. “Tanto mi vida privada como mi relación con Nicki Nicole es algo que voy a alejar del ente público por todos los inventos y conclusiones que rodean toda esta situación”, expresó, intentando ponerle fin al run-run. Por su parte, la artista rosarina no realizó declaraciones oficiales sobre el tema: se encuentra actualmente en Buenos Aires, enfocada en su carrera musical, y mantiene un perfil bajo tras la exposición mediática inicial.