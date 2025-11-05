Marcha atrás: el ISSN suspendió la actualización del coseguro

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) informó que, debido a problemas técnicos, quedó suspendida la actualización del valor del coseguro, correspondiente a la consulta médica. De esta forma, continuará siendo de $3.744.

Se recuerda que los afiliados no deben abonar ninguna suma en el consultorio médico y que el pago del coseguro se realiza únicamente en la Oficina Virtual.

El ISSN recuerda a los afiliados que no deben abonar nada en el consultorio médico, ya que el coseguro se paga a través de su Oficina Virtual . Asimismo, se les recuerda a los profesionales que está prohibido cobrar montos extra, respetando así los convenios oportunamente firmados con la Obra Social.

ISSN - (2).jpg Claudio Espinoza

Afiliados del ISSN suman descuentos para vacacionar

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) amplió los beneficios para sus afiliados con nuevos descuentos vinculados al turismo regional. La iniciativa busca fomentar el descanso y ofrecer alternativas accesibles para disfrutar de distintos destinos dentro de la provincia.

En esta oportunidad, el organismo provincial firmó convenios con el complejo Land Park, de Junín de los Andes, y con el Hostal del Río, en Aluminé. Ambos establecimientos ofrecerán descuentos exclusivos para afiliados, ubicados en dos de los destinos más elegidos de Neuquén.

Con estas incorporaciones, el ISSN amplía su red de convenios turísticos, que ya incluye alojamientos en distintos puntos de la provincia y el país. De este modo, el Instituto demuestra su compromiso en promover el turismo regional y facilitar propuestas accesibles para los afiliados y sus familias.

Hasta el momento, el ISSN ya contaba con convenios con alojamientos en Buenos Aires, Neuquén, Copahue, Huinganco, Las Ovejas y Varvarco, entre otros destinos. En todos los casos, se ofrecen descuentos sobre las tarifas de hospedaje, facilitando el acceso a experiencias turísticas de calidad.

Uno de los nuevos acuerdos se concretó con el complejo Land Park, ubicado sobre la Ruta 40, kilómetro 2.251, en Junín de los Andes. El beneficio permitirá a los afiliados y sus acompañantes acceder a un 10% de descuento sobre el total de las tarifas. El lugar cuenta con cabañas y una hostería rodeadas de un entorno natural ideal para el descanso. Las reservas pueden realizarse por teléfono al 1169975274, por WhatsApp al 2972 473332 o por correo electrónico a [email protected].

Por su parte, el Hostal del Río, situado en Ruta Provincial 23 y Cerro Tindirica 73, en Aluminé, ofrece un 15% de descuento para afiliados. El establecimiento dispone de habitaciones con baño privado, desayuno y servicio de mucamas. Las reservas pueden gestionarse a través del correo [email protected] o llamando a los números 2942-5504631 y 2942-5696808.

Para acceder a los beneficios, los afiliados deberán presentar su Tarjeta de Salud del ISSN junto con su DNI.