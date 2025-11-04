Actualizan el valor de los coseguros del ISSN: en cuánto quedó

Fue aprobado por el Consejo de Administración del organismo e incluye el incremento de los honorarios médicos, consultas y prácticas. Rige desde el 1 de noviembre.

El Consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) aprobó la actualización del coseguro de las consultas y prácticas médicas en un 5 por ciento, y con ello el incremento de los honorarios médicos. La medida, que rige desde el 1 de noviembre, aumenta en 187 pesos el valor de la consulta, ya que la misma era de 3.744 pesos y ahora es de 3.931 pesos.

Cabe recordar que las actualizaciones de los honorarios médicos y de los coseguros se realizan en forma trimestral, sobre la base de estudios de costos y variables desarrollados por los departamentos de incumbencia.

Los incrementos establecidos incluyen las prácticas comprendidas en el nomenclador del ISSN, tales como: terapia ocupacional, prestaciones nutricionales, diálisis, kinesiología, odontología, prácticas obstétricas, imágenes, fonoaudiología y discapacidad, entre otras. En los casos que corresponde, el afiliado abona el 20% del valor total de la práctica y el ISSN se hace cargo del 80%.

El ISSN recuerda a los afiliados que no deben abonar nada en el consultorio médico, ya que el coseguro se paga a través de su Oficina Virtual. Asimismo, se les recuerda a los profesionales que está prohibido cobrar montos extra, respetando así los convenios oportunamente firmados con la Obra Social.

Instituto Seguridad Social Neuquen ISSN - valida 1200-

Afiliados del ISSN suman descuentos para vacacionar

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) amplió los beneficios para sus afiliados con nuevos descuentos vinculados al turismo regional. La iniciativa busca fomentar el descanso y ofrecer alternativas accesibles para disfrutar de distintos destinos dentro de la provincia.

En esta oportunidad, el organismo provincial firmó convenios con el complejo Land Park, de Junín de los Andes, y con el Hostal del Río, en Aluminé. Ambos establecimientos ofrecerán descuentos exclusivos para afiliados, ubicados en dos de los destinos más elegidos de Neuquén.

Con estas incorporaciones, el ISSN amplía su red de convenios turísticos, que ya incluye alojamientos en distintos puntos de la provincia y el país. De este modo, el Instituto demuestra su compromiso en promover el turismo regional y facilitar propuestas accesibles para los afiliados y sus familias.

Hasta el momento, el ISSN ya contaba con convenios con alojamientos en Buenos Aires, Neuquén, Copahue, Huinganco, Las Ovejas y Varvarco, entre otros destinos. En todos los casos, se ofrecen descuentos sobre las tarifas de hospedaje, facilitando el acceso a experiencias turísticas de calidad.

Uno de los nuevos acuerdos se concretó con el complejo Land Park, ubicado sobre la Ruta 40, kilómetro 2.251, en Junín de los Andes. El beneficio permitirá a los afiliados y sus acompañantes acceder a un 10% de descuento sobre el total de las tarifas. El lugar cuenta con cabañas y una hostería rodeadas de un entorno natural ideal para el descanso. Las reservas pueden realizarse por teléfono al 1169975274, por WhatsApp al 2972 473332 o por correo electrónico a [email protected].

Por su parte, el Hostal del Río, situado en Ruta Provincial 23 y Cerro Tindirica 73, en Aluminé, ofrece un 15% de descuento para afiliados. El establecimiento dispone de habitaciones con baño privado, desayuno y servicio de mucamas. Las reservas pueden gestionarse a través del correo [email protected] o llamando a los números 2942-5504631 y 2942-5696808.

Para acceder a los beneficios, los afiliados deberán presentar su Tarjeta de Salud del ISSN junto con su DNI.