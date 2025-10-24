Atención afiliados del ISSN: últimos días para el sorteo de estadías en el verano

Los complejos que tiene el Instituto en Las Grutas y Villa La Angostura recibirán a los afiliados esta temporada. La inscripción para las estadías termina este domingo.

En el estreno de una nueva modalidad para otorgas los beneficios, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén ( ISSN ) recibe las solicitudes de su afiliados para el sorteo de asignación de estadías en los complejos turísticos que tiene la entidad en destinos de playa y cordillera. Los interesados en acceder a estos beneficios tendrán este fin de semana para completar los requisitos y obtener la chance de alojarse en los establecimientos de Villa La Angostura y Las Grutas.

Desde el gobierno neuquino informaron que el próximo domingo 26 de octubre a las 23.59 finalizará el plazo de inscripción para los afiliados titulares que quieran participar del sorteo de asignación de estadías durante la temporada de verano, en los establecimientos del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, de Las Grutas y Villa La Angostura.

El sorteo se realizará el miércoles 5 de noviembre a las 12.30 por Lotería la Neuquina y será transmitido en vivo a través del sitio web oficial y certificado por Escribano Público. Esta nueva modalidad tiene por objetivo garantizar las condiciones de equidad entre los afiliados interesados que quieran disfrutar de la temporada de verano 2025/2026.

Cómo anotarse para acceder a las estadías

Los afiliados que deseen una estadía en estos destinos deberán inscribirse en la página web del ISSN, en la Oficina Virtual (SAU) y podrán anotarse para ambos destinos si lo desean, estando preestablecidos los períodos de 5 noches en las cabañas de Las Grutas (a partir del 28 de diciembre del 2025) y de 3 noches en las cabañas de Villa La Angostura (a partir del 23 de diciembre del 2025). También, quienes lo deseen, pueden cambiar el llamado en el que se inscribieron para viajar, dando de baja la inscripción y generando una nueva.

Los afiliados sorteados deberán confirmar sus estadías entre el 20 de noviembre y el 12 de diciembre, presencialmente en Turismo ISSN (Buenos Aires 1103) o por mensaje de WhatsApp a los teléfonos 299 4201617, 299 6341774 o 2995114806.

Para mayor información, los afiliados pueden consultar en la delegación más cercana a su domicilio, a la Coordinación de Turismo (ubicada en Buenos Aires 1.103) de Neuquén Capital o comunicarse con el ISSN a través de sus redes sociales.

Un reparto equitativo de las estadías

Este año, el Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) lanzó una novedad para los afiliados que quieran vacacionar en las cabañas de Las Grutas y Villa La Angostura. Ahora, las estadías para la temporada de verano se asignan por sorteo público, a través de la Lotería La Neuquina. Solo pueden participar los afiliados titulares de la Obra Social.

"Este sorteo representa una herramienta para garantizar un acceso justo y ordenado a nuestras cabañas durante la temporada de verano", destacó el ISSN.