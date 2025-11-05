El Gobierno autorizó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos a civiles

La medida modifica la normativa que prohibía la posesión de este tipo de armas en Argentina. Cuáles son los requisitos para acceder a estas armas.

Los requisitos, permisos y controles para la tenencia de armas está a cargo del Registro Nacional de Armas (RENAR).

El Gobierno Nacional oficializó en las últimas horas, una resolución que habilita a los civiles a comprar y poseer fusiles semiautomáticos de uso condicional.

La disposición, difundida a través del Boletín Oficial, deroga la prohibición vigente y establece un nuevo sistema de permisos y controles a cargo del Registro Nacional de Armas ( RENAR ), dependiente del Ministerio de Seguridad. El cambio marca un giro en la política de regulación de armamento en el país.

El Gobierno dispuso que, a partir de esta reforma, los legítimos usuarios y las entidades de tiro podrán adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, como fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR.

El FSL, la versión semiautomática del FAL

Para acceder a este permiso especial, se exige el cumplimiento de requisitos estrictos que buscan reemplazar la prohibición previa por un sistema de control más preciso y enfocado en la justificación deportiva y la trazabilidad.

Entre los puntos clave oficializados, el RENAR asume la fiscalización y aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y se consolidan los procedimientos tras la derogación de normativas previas del viejo régimen. La nueva estructura exige identificaciones precisas del material, declaraciones juradas y documentación probatoria.

En junio de este año, el Gobierno había dado el primer paso para ejecutar esta medida. En otra resolución, se había derogado el decreto de la época de la presidencia de Carlos Menem que regulaba la compra o transferencia de este tipo de armas de fuego. En ese entonces se dispuso una prohibición a los usuarios civiles para adquirir fusiles semiautomáticos, salvo excepciones autorizadas por el Ministerio de Defensa, algo que difícilmente ocurría. Lo que sucedió hoy es que se estableció el mecanismo por el cual se va a poder adquirir.

Requisitos para adquirir y tener fusiles semiautomáticos

Acreditar la identificación precisa del arma, mediante tipo, marca, modelo, calibre, CUIM y número de serie.

Contar con un Sector de Guarda registrado tipo G2, como sistema de almacenamiento seguro aprobado.

Presentar una declaración juradaque justifique la solicitud, acompañada de documentación probatoria y fotografías del arma.

Abonar la tasa correspondienteal trámite, equiparable al costo de la “Tenencia Exprés” y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM) vigente. El fusil BAR-15, una de las armas semiautomáticas que se podrán adquirir Demostrar usos deportivos probados, mediante al menos una de las siguientes alternativas: