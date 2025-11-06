Un hincha de Racing fue nominado a un premio por la FIFA: de quién se trata

El fanático de la Academia se hizo conocido mediante las redes sociales, donde realizaba posteos sobre sus aventuras "a dedo".

Alejandro Ciganotto, hincha de Racing que se volvió viral por seguir a su equipo a pie.

La FIFA dio a conocer este jueves los candidatos al Premio a la Afición de The Best , que fueron el argentino de Racing , Alejandro Ciganotto, el español Manolo “El del Bombo” y los hinchas del Zakho de Irán.

Alejandro Ciganotto: hincha de Racing que se hizo famoso por recorrer Sudamérica viajando a pie y haciendo dedo para alentar a la “Academia”. En mayo de este año hizo más de 7.000 kilómetros, pasando por Chile, Perú y Ecuador, para presenciar la victoria ante Botafogo de Brasil en la Recopa Sudamericana.

Manolo “El del Bombo”: fue un hincha español que murió el 1° de mayo del 2025 a los 76 años. Se caracterizaba por seguir a selección de España y al Valencia, siempre con su bombo. Llegó a ser considerado como el “hincha más famoso del mundo”.

Zakho fans: se trata de los hinchas del Zakho de Irak, quienes se caracterizan por acompañar incansablemente a su equipo. Antes del partido de la Liga de las Estrellas Iraquíes contra Al Huddod, el 13 de mayo, lanzaron miles de peluches al campo de juego, que luego fueron recogidos y donados a niños enfermos.

¿Qué necesita Racing para clasificar a la Copa Libertadores 2026?

Racing quedó eliminado de la Copa Libertadores y su futuro en la competencia internacional para el año próximo se comprometió seriamente.

Tras el 0-0 ante Flamengo en Avellaneda, el equipo de Gustavo Costas perdió 1-0 en el global y las chances de jugar la edición 2026 del máximo torneo sudamericano dependen de la consagración del campeonato o empezar a depender de resultados ajenos.

Actualmente la “Academia” se ubica séptima en la Tabla Anual con 47 puntos, posición que lo clasifica a la Copa Sudamericana pero lo deja fuera de la Libertadores. San Lorenzo (49), Deportivo Riestra (51), Argentinos Juniors (51), River (52) y Boca (56) se encuentran por encima en la tabla de posiciones, a falta de 6 puntos por disputarse en el torneo local, por lo que Racing está obligado a sumar todo lo que le queda y esperar una combinación casi perfecta de resultados.

El escenario es complejo: para acceder al repechaje de la Libertadores, el conjunto de Avellaneda necesita ganar sus dos compromisos y que River pierda los puntos que le quedan en juego. Rosario Central, primero en la tabla anual, ya selló su pase a la competencia internacional. Boca está camino a ello y el Millonario pende de un hilo, con varios equipos al acecho (la Academia entre ellos).

Además, un panorama que podía abrirse, se complicó: si Argentinos Juniors ganaba la Copa Argentina, hubiera liberado un cupo adicional en la tabla. Sin embargo, el campeón fue Independiente Rivadavia de Mendoza, por lo que actualmente la única vía directa y que depende de sí mismo es la más exigente: consagrarse campeón del Torneo Clausura.

En el campeonato local, Racing marcha noveno en la Zona A con 19 unidades, pero la paridad mantiene la ilusión viva. El equipo de Costas comparte puntaje con Tigre y Belgrano, apenas a cuatro puntos del líder.

Tras un mal inicio, encadenó seis encuentros sin derrotas —cuatro victorias y solo un gol recibido— y apunta a clasificarse a los playoffs, donde comenzará una nueva historia y si logra el título podrá volver a la “Gloria eterna”.