Cuál fue la promesa que le hizo Diego Milito a los hinchas de Racing tras la eliminación de la Libertadores

El presidente de la Academia publicó una extensa carta sobre el resultado ante Flamengo y lanzó una promesa.

El mundo Racing todavía está conmovido después de haber dejado pasar, involuntariamente, la oportunidad de romper una racha de 58 años sin poder acceder a la Copa Libertadores. Al hincha le parecía que ante Flamengo era el momento, pero el equipo no pudo revertir el 1-0 sufrido en el Maracaná y se despidió del certamen ante su gente.

Luego de la derrota el entrenador Gustavo Costas se mostró acongojado en conferencia de prensa a punto tal de afirmar: "Defraudé a mi gente". Este jueves, con las revoluciones más bajas y el sentimiento más controlado, el presidente de Racing Diego Milito se expresó en las redes sociales con una profunda carta donde le envió un mensaje a los hinchas que esperaban meterse en la instancia definitoria.

"Después de masticar bronca toda la noche, acá estamos, para volver a empezar. Estoy muy orgulloso de Racing. De nuestro equipo, de nuestra gente. Hoy solo queda agradecer. A nuestros jugadores, al cuerpo técnico y a todos los empleados del club. Y sobre todo, a los hinchas: acompañaron y alentaron toda la copa teniendo un comportamiento ejemplar y son, como digo siempre, lo que hace enorme a Racing", comenzó escribiendo a través de las historias de Instagram.

Diego Milito-Carta-eliminación Libertadores

Por otra parte, destacó lo hecho por el plantel: "Volvimos a ser protagonistas de América después de mucho tiempo. Se que la ilusión era inmensa, la de todos nosotros. Como dijo Gustavo, hace mucho que Racing no estaba tan unido y así tenemos que seguir".

Para cerrar su sentido mensaje, lanzó una promesa: "Yo se los prometo, voy a dejar todo para que Racing continúe en lo más alto. ¡Más juntos que nunca!.

La tristeza de Gustavo Costas tras la eliminación de la Copa Libertadores: "Defraudé a mi gente"

Racing no encontró las formas para poder revertir la derrota por la mínima sufrida en el Maracaná, y el Flamengo terminó pasando a la final de la Copa Libertadores amargándole la noche a los racinguistas que anhelaban romper una racha de 58 años sin clasificar a la final del certamen. Aquel fervor de los hinchas soñando con la épica se convirtió en tristeza.

El primero que se mostró afectado por el resultado que lo marginó del último partido del certamen fue Gustavo Costas, quien en conferencia de prensa estuvo al borde de las lágrimas y lanzó conmovedoras declaraciones. "No tenía ganas de venir, pero sino tenía que pagar la multa", comenzó diciendo.

“No tengo muchas ganas de hablar, menos del partido. Los chicos dejaron todo, como dije siempre voy con ellos a la guerra. Agradecerle a los chicos lo que hicieron y dejaron en la cancha, jugamos con un gran equipo. También agradecer a la gente por el gran apoyo que nos dio. Estuvimos a un paso muy cerca, pero no lo logramos. Defraudé a mi gente”, sentenció con crudeza ante el periodismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1983742226145407431&partner=&hide_thread=false "DEFRAUDÉ A MI GENTE." Tremendo testimonio de Gustavo Costas en conferencia de prensa.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/42ltfavLXE — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

Luego en su relato se refirió a cómo se sigue tras la eliminación: “Hay que pasar esto. Nos duele muchísimo porque estábamos muy ilusionados como toda la gente, que fue extraordinario lo que hizo en estos días. Parecía que íbamos a lograrlo pero no pudimos. ¿Cómo se hace para seguir? Primero hay que salir de acá y a partir de mañana, empezar otra etapa”.

“A mis futbolistas les agradezco siempre como hincha por cómo nos representaron. La gran mayoría no jugó copas y pudimos ganar dos. Agradecerles de por vida. Siempre dejaron todo, jugaron desgarrados, Maravilla (Martínez) con la rodilla casi fisurada, con fiebre... Dejaron todo adentro. Jugamos bien, mal o perdíamos, pero el hincha tiene que estar contento porque lo representaron de la mejor manera”, soltó.

Por otra parte, el entrenador se refirió al gol torpe sufrido en el Maracaná que terminó sentenciando la serie a favor del Mengao: “Allá ese gol sobre la hora lo lamentas. Cuando lo echaron a Plata pensamos que lo podíamos lograr, pero esto es fútbol. Lo único que quiero pedir es disculpas, no tenía ganas de venir pero tampoco quiero pagar una multa. Hacía muchísimos años que Racing no estaba tan unido y así hay que seguir por ese camino”.