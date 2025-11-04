¿Se queda? La tajante decisión que tomó la dirigencia de Racing sobre el futuro de Gustavo Costas

El presidente de la Academia Diego Milito confesó la decisión que tomaron en torno al futuro del entrenador en el club.

El mundo Racing valora lo hecho por su equipo a pesar de la ilusión que había generado llegar a las semifinales de la Copa Libertadores donde enfrentó a un poderoso Flamengo , tanto en lo económico como en lo deportivo, que fue contrarrestado con el alma de un equipo que se acostumbró a jugar partidos de copas internacionales. El responsable de ello es Gustavo Costas.

El entrenador de la Academia lo vive como el hincha que es, y eso le llegó al hincha de la Academia que valora el esfuerzo hecho por el plantel que quedó en la puerta de una final de Libertadores luego de 58 años sin conseguirlo. Pero más allá de sus sentimientos ha conseguido que el equipo se haga fuerte en el plano internacional devolviéndole una característica que había perdido.

Es por eso que los hinchas quieren la renovación del entrenador, un tema que supo ser un problema por las diferentes opiniones entre la dirigencia y el entrenador. Sin embargo en las últimas horas el presidente del club Diego Milito reveló la decisión que tomaron: " Estamos muy contentos con nuestro grupo y nuestro entrenador , de hecho hemos perdido por la mínima contra una potencia sudamericana como lo es Flamengo, donde su presupuesto es cuatro veces mayor al nuestro y realmente estuvimos a la altura", dijo en diálogo con TNT Sports.

"LE OFRECIMOS A GUSTAVO CONTINUAR UN AÑO MÁS CON NOSOTROS"

Diego Milito anunció que le ofrecieron a Gustavo Costas la renovación de su contrato para continuar como DT de Racing durante 2026.



Luego sentenció: "No nos conforma, tenemos que seguir por este camino. De hecho, este viernes nos juntamos con el Cuerpo Técnico y Sebastián Saja y le ofrecimos a Gustavo poder continuar un año más con nosotros, porque estamos realmente muy contentos, muy conformes y creemos que este es el camino. Esperemos, una vez finalizado el campeonato, que decida y podamos rubricar un año más de contrato",

"Lógicamente porque está sumergido en el campeonato, en lo que nos jugamos, que son cosas importantes. Hay campeonato de por medio, que queremos llegar a la final y lógicamente está el objetivo de las copas del año que viene. Hoy él está pensando en eso pero yo quería que él tenga la tranquilidad por parte de la institución de que estamos muy conformes, muy contentos y que es el camino a seguir", cerró.

Más allá de la propuesta que realizaron por parte de la comisión directiva todavía aguardan por una respuesta del entrenador para saber si se queda o no hasta fines de 2026.

Cuál fue la promesa que le hizo Diego Milito a los hinchas de Racing tras la eliminación de la Libertadores

El mundo Racing todavía está conmovido después de haber dejado pasar, involuntariamente, la oportunidad de romper una racha de 58 años sin poder acceder a la Copa Libertadores. Al hincha le parecía que ante Flamengo era el momento, pero el equipo no pudo revertir el 1-0 sufrido en el Maracaná y se despidió del certamen ante su gente.

Luego de la derrota el entrenador Gustavo Costas se mostró acongojado en conferencia de prensa a punto tal de afirmar: "Defraudé a mi gente". Este jueves, con las revoluciones más bajas y el sentimiento más controlado, el presidente de Racing Diego Milito se expresó en las redes sociales con una profunda carta donde le envió un mensaje a los hinchas que esperaban meterse en la instancia definitoria.

"Después de masticar bronca toda la noche, acá estamos, para volver a empezar. Estoy muy orgulloso de Racing. De nuestro equipo, de nuestra gente. Hoy solo queda agradecer. A nuestros jugadores, al cuerpo técnico y a todos los empleados del club. Y sobre todo, a los hinchas: acompañaron y alentaron toda la copa teniendo un comportamiento ejemplar y son, como digo siempre, lo que hace enorme a Racing", comenzó escribiendo a través de las historias de Instagram.

Por otra parte, destacó lo hecho por el plantel: "Volvimos a ser protagonistas de América después de mucho tiempo. Se que la ilusión era inmensa, la de todos nosotros. Como dijo Gustavo, hace mucho que Racing no estaba tan unido y así tenemos que seguir".

Para cerrar su sentido mensaje, lanzó una promesa: "Yo se los prometo, voy a dejar todo para que Racing continúe en lo más alto. ¡Más juntos que nunca!.