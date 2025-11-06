Los motivos de la ausencia de Riquelme en la presentación del Superclásico

Se realizó la tradicional conferencia de prensa, previa al clásico, que reúne a presidentes y capitanes de ambos clubes con el Chiqui Tapia.

En los últimos años, se volvió una costumbre que en la semana previa a la disputa a algunos de los clásicos de la Liga Profesional se realice una conferencia de prensa con los presidentes, entrenadores y capitanes de los equipos acompañados por el Chiqui Tapia . En esta oportunidad, de cara al Superclásico , se llevó a cabo con los representantes de Boca y River .

Sorprendió mucho ver que Stefano Di Carlo, flamante presidente Millonario, se sentara junto a Chiqui Tapia para responder preguntas después de la conferencia de prensa que hizo la Liga Profesional junto a Leandro Paredes y Juanfer Quintero. Pero no llamó tanto la atención por la presencia del presidente de River, sino más bien por la ausencia de Juan Román Riquelme, ídolo y máxima autoridad de Boca.

“Habían dicho que iba, pero cri, cri...”, dijeron desde el entorno Xeneize. Mientras tanto, Miguel Rubio, gerente de comunicación de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, explicó en ESPN: "Estaba invitado, no sé qué pasó... Él mismo habló con Tapia".

Por otro lado, según pudo averiguar la prensa deportiva, ni Riquelme, que por la mañana recibió la noticia de que Nicolás Ramírez será por tercera vez consecutiva el árbitro contra River, ni su entorno, dieron motivos ni razones para ausentarse de la conferencia previa al Súper, en donde la idea inicial de la Liga y de Tapia era sentar a los presidentes de los dos clubes.

En su lugar, los representantes de Boca en la Liga fueron el Chelo Delgado, Santiago Carreras (director de Prensa y Comunicación) y Tomas De Abelleyra, integrante del staff de prensa del club. Recordemos que no es la primera vez que Román deja plantados de esta manera a los organizadores de una conferencia de ese estilo.

Se la jugó: la IA lanzó su predicción para el superclásico entre Boca y River y sorprendió con el resultado

En el fútbol argentino hay gran expectativa por lo que pasará el próximo domingo desde las 16.30 en La Bombonera donde Boca y River se medirán en una nueva jornada superclásica que puede tener un fuerte impacto en el futuro de las instituciones. Es que una derrota del millonario podría poner en jaque al entrenador Marcelo Gallardo y al plantel, mientras que el xeneize podrá confirmar su alza deportiva si gana pero que podría poner en juego su mejora deportiva si pierde.

En el medio de las especulaciones por las suposiciones de cómo serán los planteos por parte de los entrenadores de cara al duelo y el resultado, la Inteligencia Artificial lanzó su propio pronóstico en un encuentro que históricamente es catalogado en la jerga del fútbol como "un partido aparte". Su pronóstico tiene a un equipo que saldrá feliz de La Bombonera mientras que otro deberá afrontar la derrota.

Según la predicción hecha por el Chat GPT, River será el ganador del encuentro con un resultado de 2-1. "Tiene ligera ventaja en forma y expectativas, juega con lo psicológico por lo ocurrido en los últimos clásicos y Boca tiene más impedimentos en su defensa", alega en su análisis.

Sin embargo, Gemini cree que Boca podría quedarse con el superclásico: "Si me baso en la historia pura en ese estadio y en la mística del Xeneize en su casa tiendo a pensar en el empate o la victoria del local por la mínima", soltó.